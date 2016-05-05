بليجريني: ريال مدريد كان محظوظا

يرى مانويل بليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي أن منافسه ريال مدريد كان محظوظا بخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا نحو تحقيق لقبه رقم 11 بعد عبور عقبة مانشستر سيتي بهدف يوم الأربعاء، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وقال بليجريني في تصريحات لقناة beIN sports عقب اللقاء: "بدأنا المباراة ونحن نبحث عن الفوز ولكن الحظ لم يسعفنا كثيرا".

وأضاف "ريال مدريد كان محظوظا في خطف الفوز، لقد كانت المباراتان متكافئتان".

يذكر أن سيتي أعلن تولى بيب جوارديولا لقيادة الفريق الفنية بداية من الموسم المقبل.