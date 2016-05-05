أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بليجريني: ريال مدريد كان محظوظا

Google+ Print
بليجريني: ريال مدريد كان محظوظا بليجريني: ريال مدريد كان محظوظا

يرى مانويل بليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي أن منافسه ريال مدريد كان محظوظا بخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا نحو تحقيق لقبه رقم 11 بعد عبور عقبة مانشستر سيتي بهدف يوم الأربعاء، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وقال بليجريني في تصريحات لقناة beIN sports عقب اللقاء: "بدأنا المباراة ونحن نبحث عن الفوز ولكن الحظ لم يسعفنا كثيرا".

وأضاف "ريال مدريد كان محظوظا في خطف الفوز، لقد كانت المباراتان متكافئتان".

يذكر أن سيتي أعلن تولى بيب جوارديولا لقيادة الفريق الفنية بداية من الموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع