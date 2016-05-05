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ذا صن تفجر مفاجأة: يونايتد يخبر مورينيو بالانتظار عاما أخر ويطلب منه الذهاب للصين!

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ذا صن تفجر مفاجأة: يونايتد يخبر مورينيو بالانتظار عاما أخر ويطلب منه الذهاب للصين! ذا صن تفجر مفاجأة: يونايتد يخبر مورينيو بالانتظار عاما أخر ويطلب منه الذهاب للصين!

مفاجأة كبرى فجرتها صحيفة ذا صن البريطانية، مانشستر يونايتد يخبر جوزيه مورينيو بأن عليه الانتظار لعام آخر قبل تدريب الفريق.

حلم تدريب مانشستر يونايتد مازال يطارد البرتغالي مورينيو. رحل السير أليكس فيرجسون ولم يتحقق الحلم. رحل دافيد مويس ولم يتحقق أيضا. والآن العقبة الهولندي لويس فان جال أمام حلم على ما يبدو بأنه سيتأخر.

مانشستر يونايتد يقاتل للوصول إلى مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد موسم مخيب للآمال وبالتحديد في الدوري. في الكأس، يونايتد على أعتاب مواجهة كريستال بالاس من أجل بطولة غابت مؤخرا عن صفوف الزعيم.

ووسط الأسئلة المتعددة التي تسيطر على أذهان جماهير مانشستر يونايتد بشأن مصير فان جال وهل مورينيو المدرب القادم، خرجت صحيفة ذا صن في خبر حصري أكدت من خلاله طلب يونايتد من مورينيو الانتظار لنهاية 2017 من أجل تدريب الفريق.

المفاجأة ليست هنا فقط، بل يوجد ما هو أكبر. إد وودورد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد سيطلب من مورينيو الانتقال للدوري الصيني لتدريب أحد الفرق هناك لمدة 12 شهرا!.

بعدها يعود لتدريب مانشستر يونايتد. وهو ما يآمل وودورد في أن يوافق عليه مورينيو حسبما أكدت ذا صن.

مورينيو

وما موقف مورينيو من كل ذلك؟ الصحيفة البريطانية الشهيرة أكدت رغبة مورينيو في العودة لممارسة مهنته كمدير فني بداية من الموسم المقبل.

بعد 6 أشهر من الإقالة من تدريب تشيلسي، الآن مورينيو لا يريد البقاء وقت أكثر بدون عمل.

وهنا نقطة التحول التي قد تحدث. هل يترك مورينيو حلمه بتدريب يونايتد من أجل حب العودة للعمل؟ أم يوافق على مطالب يونايتد – حسبما أكدت الصحيفة - ؟ أم ربما ما تبقى من الموسم الحالي ليونايتد قد يغير من فكر الإدارة؟

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