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مرتضى لـ في الجول: لن أسكت هذه المرة ' لقاء الزمالك والمحلة قد يكون الضحية '

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مرتضى لـ في الجول: لن أسكت هذه المرة ' لقاء الزمالك والمحلة قد يكون الضحية ' مرتضى لـ في الجول: لن أسكت هذه المرة ' لقاء الزمالك والمحلة قد يكون الضحية '

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك بتصعيد أزمته مع غرفة صناعة الإعلام وقد يكون لقاء فريقه ضد غزل المحلة هو الضحية.

غرفة صناعة الإعلام قررت منذ نوفمبر الماضي منع مرتضى منصور من الظهور عبر شاشات القنوات المرئية والمسموعة التابعة لها.

وقال منصور في تصريحات لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "سأجتمع مع محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن مالكة حقوق بث الدوري يوم الخميس للوصول إلى حل في هذه الأزمة الطويلة".

وأضاف "سأبلغ كامل بضرورة حث محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام إنهاء هذه المقاطعة، وفي حالة استمرار المقاطعة فأن الزمالك لن يذيع مباراته مع المحلة عبر أي قناة".

ويلعب الزمالك مع المحلة يوم السبت المقبل في الدوري المصري.

وأتم مرتضى "هددتهم أكثر من مرة ولم يتراجعوا، ولكنني لن أسكت هذه المرة".

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