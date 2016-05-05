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أهالى قرى أبيس بالإسكندرية يطالبون بمرفق للإسعاف ونقطة للمطافئ

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يعانى أهالى قرى أبيس من نقص شديد فى بعض المرافق والخدمات، حيث شكا أهالى قرية أبيس 10 و أبيس 5 و أبيس 7 و عزبة أبو اليزيد خلف مطار النزهة، من عدم توافر مرفق للإسعاف بالقرى أو بالمنطقة المحيطة، ما يعرض حياة المرضى للخطر نظراً لاستغراق سيارة الإسعاف وقت طويل قبل ان تصل للحالات، بالإضافة إلى عدم وجود نقطة إطفاء أيضاً.

و شكا أهالى فرة أبيس أيضاً من عدم وجود سجل مدنى، ما يكبدهم الكثير من العناء والمشقة لاستخراج بطاقة رقم قومى أو أى أوراق هامة أخرى.

وطالب الأهالى بسرعة إنشاء مرفق إسعاف على مساحة 217 متر ونقطة إطفاء على مساحة 274 متر وسجل مدنى على مساحة 170 متر، مؤكدين أن القرى بها قطع من الأراضى التى تصلح لإنشاء تلك المرافق خارج الكتلة السكانية، وعلى المساحات المطلوبة فى السابق.

ومن جهه أخرى، طالب أهالى قرى أبيس وعددهم يفوق 300 ألف نسمة، بإدخال الغاز الطبيعى إلى منازلهم، حيث يعانى جميع السكان من نقص كبير فى اسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها وصعوبة الحصول عليها.

من جانبه، قال النائب البرلمانى هيثم الحريرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يحرص على استمرار التواصل الدائم مع جميع أهالى دائرة محرم بك، وأنه استجابة لمطالب أبناء الدائرة تم تقديم طلبات إلى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية بالخدمات اللازمة، مؤكداً أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه الطلبات لحين تحقيقها على أرض الواقع.

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- مديرية النقل بالإسكندرية تواصل رفع كفاءة الطرق بقرى أبيس
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