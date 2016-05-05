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رعاية الشباب بجامعة قناة السويس تنظم بطولة شاطئية الثلاثاء المقبل

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رعاية الشباب بجامعة قناة السويس تنظم بطولة شاطئية الثلاثاء المقبل رعاية الشباب بجامعة قناة السويس تنظم بطولة شاطئية الثلاثاء المقبل
تنظم إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة قناة السويس بطولة ترفيهية شاطئية، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة، وتحت إشراف فاتن السيد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب وعادل القاضى مدير إدارة النشاط الرياضى.

وتقام البطولة يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مايو، بمشاركة ١٣ كلية من الجامعة، وذلك على مدار يوم واحد يتنافس فيها الطلاب على الأنشطة الشاطئية والألعاب الصغيرة المختلفة و توزع الجوائز فى نهاية اليوم على الطلاب الفائزين.


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