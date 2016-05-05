إصابة 32 شخصا إثر تعرض طائرة إماراتية لمطب جوى أثناء هبوطها بإندونيسيا

أصيب 32 شخصًا بجروح إثر تعرض طائرة ركاب تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية لمطب هوائى شديد أثناء هبوطها فى مطار سوكارنو الدولى بإندونيسيا .إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف أن المصابين منهم ثمانية يحملون جنسية إندونيسيا علاوة على مضيف أجنبى، مشيرًا إلى أن الطائرة تخضع لفحص فنى للتأكد من سلامتها.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أمس الأربعاء، أن الطائرة الإماراتية وهى من طراز ( آيرباص 330 ) تعرضت لهذا المطب الهوائى الحاد والمفاجئ قبيل هبوطها فى مطار سوكارنو الدولى بخمسة واربعين دقيقة .
وصرح متحدث باسم مطار سوكارنو بأن تسعة من المصابين فى حالة خطيرة، حيث نقلوا إلى المستشفيات للعلاج فور هبوط الطائرة بسلام فى المطار .
وأضاف أن المصابين منهم ثمانية يحملون جنسية إندونيسيا علاوة على مضيف أجنبى، مشيرًا إلى أن الطائرة تخضع لفحص فنى للتأكد من سلامتها.
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