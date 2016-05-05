أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إصابة 32 شخصا إثر تعرض طائرة إماراتية لمطب جوى أثناء هبوطها بإندونيسيا

Google+ Print
إصابة 32 شخصا إثر تعرض طائرة إماراتية لمطب جوى أثناء هبوطها بإندونيسيا إصابة 32 شخصا إثر تعرض طائرة إماراتية لمطب جوى أثناء هبوطها بإندونيسيا
أصيب 32 شخصًا بجروح إثر تعرض طائرة ركاب تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية لمطب هوائى شديد أثناء هبوطها فى مطار سوكارنو الدولى بإندونيسيا .

وذكرت "فوكس نيوز" الأمريكية أمس الأربعاء، أن الطائرة الإماراتية وهى من طراز ( آيرباص 330 ) تعرضت لهذا المطب الهوائى الحاد والمفاجئ قبيل هبوطها فى مطار سوكارنو الدولى بخمسة واربعين دقيقة .

وصرح متحدث باسم مطار سوكارنو بأن تسعة من المصابين فى حالة خطيرة، حيث نقلوا إلى المستشفيات للعلاج فور هبوط الطائرة بسلام فى المطار .

وأضاف أن المصابين منهم ثمانية يحملون جنسية إندونيسيا علاوة على مضيف أجنبى، مشيرًا إلى أن الطائرة تخضع لفحص فنى للتأكد من سلامتها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017