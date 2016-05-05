جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع فى قطاع غزة

شن الطيران الحربى الإسرائيلى فجر اليوم الخميس، سلسلة غارات جديدة على قطاع غزة مما أدى إلى إصابة مسن فلسطينى .

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين موقع حطين فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة مما أدى إلى وقوع أضرار مادية فى المكان دون وقوع إصابات.

وأضافت أن الطيران الحربى الإسرائيلى استهدف أرض جبل الصورانى فى منطقة حى التفاح شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واستهدفت طائرات الاحتلال كذلك إحدى الورش فى حى الزيتون شرق مدينة غزة مما أدى إلى إصابة مسن يبلغ من العمر (65عاما) بشظايا فى اليد والكتف .

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاى أدرعى إن سلاح الجو الإسرائيلى قصف فى ساعات الصباح الباكر أربعة أهداف فى شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الغارات "تأتى ردا على حوادث إطلاق النار التى نفذت فى الأيام الأخيرة مستهدفة قوات الجيش الإسرائيلى التى كانت تهم بمهام أمنية بالقرب من الجدار الأمني".

وكانت طائرات الاحتلال قصفت مساء أمس الأربعاء بثلاثة صواريخ مطار غزة الدولى المدمر شرق رفح، كما اغارت بصاروخين على منطقة مكب النفايات شرق المدينة دون وقوع خسائر بشرية.

وشهدت مناطق الشريط الحدودى الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل منذ صباح أمس الأربعاء توترا كبيرا وقصفا متبادلا شرق مدينة غزة فى محيط موقع "ناحل عوز" وشرق مدينة رفح جنوب القطاع.

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