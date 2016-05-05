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دار الإفتاء تستطلع غداً هلال شهر شعبان لعام ١٤٣٧ هجرياً

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دار الإفتاء تستطلع غداً هلال شهر شعبان لعام ١٤٣٧ هجرياً دار الإفتاء تستطلع غداً هلال شهر شعبان لعام ١٤٣٧ هجرياً
تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء غداً الجمعة، هلال شهر شعبان لعام 1437 هجريًا.

وأكدت الإفتاء، أن استطلاع هلال شهر شعبان سيجرى بعد السابعة مساءً عقب غروب شمس يوم التاسع والعشرين من رجب.

وأشارت الدار فى بيان لها، إلى أن استطلاع أهلة الأشهر الهجرية يكون عن طريق اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء والمنتشرة فى مناطق حلوان و6 أكتوبر والمقطم والوادى الجديد والبحر الأحمر وسوهاج وأسوان.‏‏‏


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