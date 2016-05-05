د.عبدالملك آل الشيخ: رؤية المملكة 2030 ترسم ملامح المستقبل الواعد

نوّه المشرف على معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء في جامعة الملك سعود د. عبدالملك بن عبدالرحمن آل الشيخ، بمضامين رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مؤخرا، بناء على ما قدمه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وقال آل الشيخ إن المملكة العربية السعودية تشهد انطلاقة رؤية إبداعية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، الملك القائد الذي رسم ملامح المستقبل الواعد للمملكة منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، وذلك بمساندة عضديه سمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، وأسهم الملك المفدى بتوجيهاته الحكيمة في النهوض بمختلف مجالات التنمية في المملكة، وتعزيز مكانتها إقليمًيا ودوليًا.وأضاف أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - دعا جميع أبناء الوطن في كلمته التي ألقاها عقب إطلاق رؤية المملكة 2030 ليشتركوا معاً في بناء مستقبل المملكة من خلال مضامين هذه الرؤية المبنية على أسس الحوكمة السليمة والحكمة والتدبر وإدراك الواقع ورسم خطط المستقبل المشرق بعون الله، مبينًا أن هذه الرؤية بمثابة إعادة النظر في سير الأمور على مستوى الفرد والجماعة وشؤون الدولة في المملكة، بما يسهم في دعم وتشجيع الصواب ومعالجة أو القضاء على مكامن الخطأ وتطوير أداء القطاع الحكومي والخاص. وأشار آل الشيخ إلى أن الخطوات الجبارة والرؤية الثاقبة والإبداعية للمملكة 2030 التي قدمها سمو ولي ولي العهد أتت بشكل مقنع ومحبّب للنفس حيث تهدف للاعتماد على جميع مكامن القوة في المملكة والمرتكزة على العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، مع توجيه اقتصادها نحو التحول من الاعتماد على مصدر واحد لشريان الحياة قابل للنضوب إلى مصادر متعددة قابلة للاستثمار محلياً ودولياً لضمان مسيرة التطور والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وحكومته الرشيدة. ودعا الدكتور عبدالملك آل الشيخ الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل مكروه ، وأن يديم عليها نعم الأمن والاستقرار والاطمئنان تحت ظل ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - .