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ملك البحرين: السعودية تضطلع بمهمة الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية

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استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير أمس، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب العيون وعضو مجلس الأمناء بالوكالة الدولية لمكافحة العمى، بمناسبة تنظيم المؤتمر الدولي الثالث عشر لمجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب العيون في البحرين. ورحب حمد بن عيسى بالأمير عبدالعزيز بن أحمد، وأعرب عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين المملكة العربية ومملكة البحرين الشقيقة وبالترابط الأخوي الوثيق الذي هو إرث يعتز به البلدان الشقيقان قيادةً وشعبًا.

وأكد على الدور الكبير الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في كل المحافل الإقليمية والعربية والدولية.

وأشاد بجهود عبدالعزيز بن أحمد ودوره الإنساني في مجال الإعاقة البصرية، وما يقدمه من خدمات تطوعية جليلة من خلال دوره في المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بطب العيون ورئاسته للمكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة العمى بشرق المتوسط.

ونوه بالتعاون القائم بين مملكة البحرين ممثلة في وزارة الصحة والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة العمى، وبالإنجازات التي حققها المكتب الإقليمي في هذا الجانب وجهوده الإنسانية لتوفير الرعاية الصحية والطبية. وأعرب ملك البحرين عن تمنياته لعبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز بدوام التوفيق والسداد، وبنجاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر لمجلس الشرق الأوسط وأفريقيا لطب العيون " مياكو"الذي يعقد في البحرين. من جهته أعرب الأمير عبدالعزيز بن أحمد عن شكره وتقديره لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على ما وجده من حرص واهتمام من جلالته لمبادرات المكتب الإقليمي في مجال الإعاقة البصرية، كما اطلع جلالته على أعمال المؤتمر الدولي الثالث عشر لمجلس الشرق الأوسط وأفريقيا "مياكو"، بوجود هذا العام 90 دورة علمية و95 جلسة علمية يقدمها 327 متحدثا، من بينهم 230 متحدثا دوليا. مشيدًا بتميز العلاقات البحرينية السعودية التي تحظى بالدعم والرعاية الكريمة من قبل قائدي البلدين الشقيقين حفظهما الله.

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