تجديد حبس عامل لاتهامه بحرق مكتب بإدارة الشئون الاجتماعية فى السيدة زينب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس عامل بإدارة الشئون الاجتماعية بالسيدة زينب 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحرق أحد مكاتب الإدارة.

كانت النيابة قد طالبت المعمل الجنائى بتقرير شامل عن معاينة الحريق، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طالبت المباحث بسرعة التحرى حول الواقعة.

ووجه مدير الشئون القانونية بالإدارة الاتهام فى أقواله أمام النيابة، إلى أحد الأشخاص دائمى التواجد بالمكتب، وأسند اتهامه إلى شخص له سابقة سرقة بعض المستندات من المكتب منذ 8 سنوات.

وكان عدد من موظفى إدارة الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، قد تقدموا ببلاغ إلى قسم الشرطة يفيد بأنه أثناء ذهابهم إلى العمل صباحا فوجئوا بوجود كسر بالباب الخارجى، وبدخولهم المكان تبين لهم نشوب حريق فى أحد الغرف.

وبانتقال رجال الأمن تبين نشوب حريق داخل أحد المكاتب التابعة للإدارة من أصل 8 مكاتب، وقد نتج عن الحريق تلف كامل وتفحم للمكتب بالمستندات الموجودة بداخله، كما تأثرت باقى الحجرات بشكل طفيف من آثار الحريق.

تم تحرير المحضر رقم 2710 لسنة 2016 إدارى، وأخطرت النيابة للتحقيق.