"صحافة المواطن".. شهود عيان: انفجار بخط للغاز أمام نقطة شرطة أرض اللواء

أرسل عدد من شهود عيان لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع"، ما يفيد وقوع انفجار بخط للغاز أمام نقطة شرطة أرض اللواء فى محافظة الجيزة، موضحين أن هناك سيارات إسعاف ومطافئ تتجه لموقع الانفجار لمحاولة السيطرة عليه.

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