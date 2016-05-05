إصابة شخص فى انفجار كشك غاز ملاصق لنقطة شرطة أرض اللواء

انفجر منذ قليل، كشك غاز ملاصق لنقطة شرطة أرض اللواء بالعجوزة، مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص تصادف مروره، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الاوليه والعلاج.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، وتم إخماده.

وأكد مصدر أمنى، أن تسريب للغاز أدى إلى حدوث الواقعة، نافيا وجود شبهة جنائية أو إرهابية فى الحادث.

"صحافة المواطن".. شهود عيان: انفجار بخط للغاز أمام نقطة شرطة أرض اللواء