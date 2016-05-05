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اليوم نظر استئناف عدم اختصاص المحكمة بدعوى حظر حركة تمرد

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اليوم نظر استئناف عدم اختصاص المحكمة بدعوى حظر حركة تمرد اليوم نظر استئناف عدم اختصاص المحكمة بدعوى حظر حركة تمرد
تنظر اليوم الخميس محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، نظر الاستئناف على حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد إلى جلسة 5 مايو للإعلان.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بإحالة الدعوى المقامة من أحد المحامين تطالب بحظر "حركة تمرد"، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإدارى، لعدم الاختصاص.

وكان أحد المحامين قد تقدم الشهر الماضى بدعوى قضائية، أمام الأمور المستعجلة يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

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