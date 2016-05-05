بالصور.. بنغالية تعانى متلازمة طبية نادرة.. الشعر يغطيها من رأسها لقدمها

"بيثى" فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، ولدت لترسم البسمة على وجه أبيها وأمها، وبعد فرحتهما الكبيرة بها اكتشفا أن فتاتهما الجميلة تعانى من متلازمة نادرة الحدوث يطلق عليها اسم "المتحولين لذئب" أو "المتذئبون".

ولدت "بيثى اختر" فى بنجلاديش من منطقة "تانجيل"، ومنذ اللحظة الأولى لوالدتها وجسمها بالكامل يكسوه الشعر الأسود الكثيف، حتى تحول شكلها ليشبه الذئب، وبالبحث والفحوصات الطبية اكتشف أهلها أن ابنتهم تعانى من متلازمة نادرة وهى "المتذئبون".

تحكى والدة "بيثى" قصة ابنتها وتقول: "ابنتى ولدت بشعر أسود كثيف يشبع الصوف يغطى كل أنحاء جسدها، وظننت أنه سيتساقط كلما كبرت فى العمر، ولكن الحقيقة أنه ينمو أكثر، فهى الآن تبلغ من العمر 12 عاما والشعر فى تزايد ونمو".

وتضيف والدة "بيثى": "فى العام الماضى اقتربت ابنتى من سن البلوغ لتظهر عليها علامات البلوغ سريعا بطريقة غير طبيعية، حيث لاحظت نموا لثديها بمعدل غير طبيعى، حتى زاد وزن ثديها بطريقة كبيرة لدرجة أنها لم تعد تستطع الذهاب إلى المدرسة بهذا الشكل، وقرر والدها منعها من المدرسة حتى لا تصاب بالاكتئاب من تعامل أصدقائها لها وسخريتهم منها".

ويقول الدكتور "فريد الدين" رئيس قسم الهرومونات فى مستشفى العاصمة: "تعانى بيثى من حالة شديدة من الهرمونات غير الطبيعية، نحاول حاليا تقديم بعض المساعدات الدوائية للفتاة للتغلب على الأعراض والتطورات السريعة فى جسمها، وحتى الآن لم نتأكد من السبب الطبى لإصابة الفتاة بهذه المتلازمة".

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