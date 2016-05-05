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بالصور.."دونا جانجولى" الهندية تقدم عروضها الفنية بمسرح ثقافة الاسماعيلية

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بالصور.."دونا جانجولى" الهندية تقدم عروضها الفنية بمسرح ثقافة الاسماعيلية بالصور.."دونا جانجولى" الهندية تقدم عروضها الفنية بمسرح ثقافة الاسماعيلية
استضاف فرع ثقافة الاسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي فرقة " دونا جانجولى" الهندية وذلك بعد مجموعة العروض التي قدمتها الفرقة علي مستوي الجمهورية بمناسبة مهرجان الهند علي ضفاف النيل المقام في الفترة من 23 ابريل حتى 7 مايو 2016 بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبني سويف والإسماعيلية وبورسعيد.

وقدمت الفرقة مجموعة من الاستعراضات وراقصات متنوعة، بحضور المستشار العسكرى للسفارة الهندية والمهندس أبو السعود جهلان سكرتير عام المحافظة والفنان ماهر كمال مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية إيناس ابراهيم مديرة قصر ثقافة الاسماعيلية بالإضافة لجمهور مدينة الاسماعيلية

يذكر أن "دونا جانجولي"، راقصة أوديسي بدأت تعلم الرقص، وهي ما زالت في الثالثة من عمرها، وخلال مسيرتها الفنية قدمت العديد من برامج الرقص في الهند، وفي كافة أنحاء العالم ومنها المملكة المتحدة، وكندا، واسكتلندا، وكاليفورنيا.

وحالف "دونا جانجولي"، الحظ لأنها تدربت على يد كيلوتشاران موهاباترا في بداية مشوارها الفني، ما أتاح لها ذلك فرصة تطوير مهاراتها، وإلى جانب الرقص، تدير دونا جانجولي، مدرسة رقص خاصة بها تسمى ديكشا مانجاري.

دونا جانجولى الهندية (1)

دونا جانجولى الهندية (2)

دونا جانجولى الهندية (3)

دونا جانجولى الهندية (4)

دونا جانجولى الهندية (5)

دونا جانجولى الهندية (6)

دونا جانجولى الهندية (7)


>- فرقة "أنديان أوشن" الهندية بالإسماعيلية ضمن برنامج الهند على ضفاف النيل
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