بالصور.. محافظ كفر الشيخ يشهد حفل زفاف جماعى لـ 188 عريس وعروس

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، مساء أمس الاربعاء ، مهرجان الزفاف الجماعى لـ 188 عريس وعروس، الذى أقامته أحدى المؤسسات الخيرية، بحديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ .

وذلك بحضور "محمد الصيرة " السكرتير العام للمحافظة، واللواء احمد الطرابلسى مساعد المحافظ لمنطقة وسط ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ ، وهشام يوسف ، وكيل وزارة الثقافة ، ومصطفى جاد الله ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة ، واللواء ابراهيم عوض مساعد مدير الامن، وعدد اعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وقام محافظ كفرالشيخ بتسليم الاجهزة الكهربائية والاثاث المنزلى للعرائس والعرسان ، بالاضافة الى تسليم مبلغ 1000 جنية متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة ، وعبر عدد من العرائس والعرسان عن بالغ سعادتهم وفرحتهم بمشاركة محافظ كفرالشيخ لهم في الحفل والذى شهد عروضا فنية واستعراضية وموسيقى وفقرات غنائية متنوعة قدمتها الفرق الفنية بالتعاون مع مديرية الثقافة بكفرالشيخ .

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