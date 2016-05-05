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"المعلمين" بالغربية: التعليم "فاشل" و المنظومة المصرية مستوردة "زى فوانيس رمضان"

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"المعلمين" بالغربية: التعليم "فاشل" و المنظومة المصرية مستوردة "زى فوانيس رمضان" "المعلمين" بالغربية: التعليم "فاشل" و المنظومة المصرية مستوردة "زى فوانيس رمضان"
أكد المتولى نوفل، نقيب المعلمين بمحافظة الغربية، أن منظومة التعليم فى منظومة "فاشلة" ولا توجد لها استراتيجية واضحة ، مشيرا إلى أن كل وزير تعليم يسلم الراية للوزير الذى يليه، وكل وزير يأتى بفكره الشخصى، ويسعى لتطبيقه دون النظر للمنظومة التعليمية.

وقال نقيب المعلمين بمحافظة الغربية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، :"منظومة التعليم المصرية مستوردة من الخارج زى فوانيس رمضان اللى بنستوردها من الصين"، مضيفا أنه يؤيد فكرة وزير التربية والتعليم بتطبيق التجربة اليابانية، والتى تتمثل فى 50% للعلوم والأنشطة و50% نظرى، متسائلا: لكن كيف سيتم تطبيقها؟.

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