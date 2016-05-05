غدا.. السودانية "روضة الحاج" ضيفة ديوانية الشعر العربى بمكتبة الإسكندرية

تستضيف ديوانية الشعر العربى بمكتبة الإسكندرية ، مساء غدا الخميس، بالمسرح الكبير، الشاعرة السودانية روضة الحاج، وذلك بالتعاون مع قنصلية السودان بالإسكندرية.

وقال الدكتور محمد أبو شوارب؛ المشرف على ديوانية الشعر العربى بمكتبة الإسكندرية، أن هذا اليوم سيكون مميزا للشعر العربى، حيث ينقسم اليوم إلى عدة فقرات، تبدأ بترحيب بالشاعرة والإعلامية روضة الحاج، وإلقائها قصيدة لافتتاح البرنامج.

وتشهد الفقرة الثانية توزيع جوائز مسابقة إذاعة صوت العرب الرمضانية للشعراء الشباب والتى أقيمت بالتعاون وبدعم من مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، وتكريم الشعراء الأربعة الفائزين والتعريف بهم ، وهم: الجائزة الأولى لمحمد تركى حجازى من الأردن، الجائزة الثانية خالد الوغلانى من تونس، الجائزة الثالثة د. أحمد بلبولة من مصر، والجائزة الرابعة رنا العزام من مصر.

وتأتى الفقرة الثالثة مع قصائد من الشاعرة السودانية ضيفة اللقاء روضة الحاج، ومعها شاعر الإسكندرية فؤاد كمان، مع الاستماع لقصائد شعرية من الشعراء الأربعة الفائزين.

وأضاف أن روضة الحاج محمد عثمان شاعرة سودانية من مواليد شرق السودان مدينة كسلا، حصلت على الجائزة الذهبية كأفضل محاور من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عام 2008، وتُرجمت قصائدها إلى الفرنسية والإنجليزية، وتعمل مذيعة فى الإذاعة السودانية وفى قناة الشروق الفضائية السودانية حيث تقدم برنامج "سفراء المعانى" وهو حوار فكرى ثقافى مع رموز الفكر والشعر والثقافة من السودانيين والعرب، وهى أيضا عضو المجلس الوطنى السوداني.

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