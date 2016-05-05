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مقتل المسؤول عن تجنيد مقاتلين أستراليين لداعش فى غارة أمريكية بالعراق

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مقتل المسؤول عن تجنيد مقاتلين أستراليين لداعش فى غارة أمريكية بالعراق مقتل المسؤول عن تجنيد مقاتلين أستراليين لداعش فى غارة أمريكية بالعراق
قالت الأسترالية اليوم الخميس، إن مواطنا أستراليا يعتقد أنه من كبار المسؤولين عن تجنيد مقاتلين لتنظيم داعش، قتل فى غارة جوية أمريكية فى العراق مما يضعف قدرة التنظيم على استمالة مقاتلين جدد.

وقال النائب العام جورج برانديس، إن الولايات المتحدة أبلغته بأن براكاش الذى ارتبط اسمه بعدة مخططات فى أستراليا ودعوات لشن هجمات فردية على الولايات المتحدة قتل فى غارة جوية فى الموصل يوم 29 أبريل.

وأضاف برانديس، أن براكاش المولود فى ملبورن قد ظهر فى عدة فيديوهات ومجلات للدعاية لتنظيم داعش، ونجح فى تجنيد رجال ونساء وأطفال أستراليين وشجع على أعمال الإرهاب.

وقال برانديس فى بيان مشترك مع وزيرة الدفاع ماريس بين: "يعتبر (براكاش) من أبرز المسؤولين عن التجنيد لصالح تنظيم داعش"، مضيفا: "مقتله يضعف من قدرة داعش على تجنيد أشخاص ممن يسهل التأثير عليهم فى مجتمعنا للقيام بأعمال إرهابية."

وأعلنت أستراليا العام الماضى عن عقوبات مالية ضد براكاش بما فى ذلك تهديد أى شخص يقدم مساعدات مالية له بعقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.
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مصر 365

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