أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس النواب ينعي بمزيد من الحزن والأسي ضحايا ومصابين حادث مارجرجس الإرهابي الهمجي -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة يتقدم بخالص العزاء للبابا تواضروس الثاني ويدين هذا العمل الخسيس -
الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الفالح : إعفاء أقارب شهداء الواجب من رسوم التسجيل والتصنيف المهني مدى الحياة

Google+ Print

تضامناً مع شهداء الواجب، أعلن وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الهيئة للتخصصات الصحية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن اعفاء كافة اقارب شهداء الواجب من الدرجة الاولى من الممارسين الصحيين من رسوم تكاليف التسجيل والتصنيف المهني مدى الحياة تقديراً وعرفاناً بدور شهداء الواجب، مبيناً أن مجلس أمناء الهيئة أقر هذه الخطوة في اجتماع المجلس الأخير.

ونقل الفالح في كلمة له بعد رعايته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - للحفل الذي اقامته الهيئة مساء امس بمناسبة تخريج الدفعة التاسعة عشرة من الأطباء والصيادلة الذين حصلوا على شهادة الاختصاص السعودية، بالقاعة الكبرى في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تحيات وتقدير وتهنئة خادم الحرمين الشريفين للخريجين واسرهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة.

ونوه الفالح بالدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقطاع الصحي، مبيناً أن رعايته للحفل تُعدُ تشريفاً لكل المنتمين للقطاع الصحي بشكل عام، وللهيئة السعودية للتخصصات الصحية بشكل خاص. وأثنى وزير الصحة على الخريجين البالغ عددهم ١٢٠٥من الأطبّاء والصيادلة بشهادات الاختصاص والدبلوم واجتيازهم ٩٧ برنامجا صحيا و٢٣ برنامج زمالة ليكونوا من فرسان رؤية المملكة 2030.

وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم استعرضت مسيرة الخريجين يتقدمهم ابناء شهداء الواجب ثم القى الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن بن اسعد عبده كلمة ثمن من خلالها رعاية الملك للحفل مؤكداً أن الرعاية الملكية الكريمة تحمل معانٍ ودلالاتٍ عميقةً وتجسد حرص القيادة على العناية بالعلم والعلماء، واستمراراً لدعم جهود الهيئة الرامية إلى بناء كوادر متمكنة وقادرة على العطاء والإبداع في القطاع الصحي وتأمين الرعاية الصحية الآمنة في بلادنا الغالية.

بعد ذلك كرم الفالح المتفوقين يتقدمهم ثلاثة من ابناء شهداء الواجب ثم القى الخريجون والخريجات القسم بعد ذلك التقطت الصور التذكارية للخريجين.

image 0

الفالح مكرماً إحدى الخريجات

image 0

وزير الصحة مكرماً المتميزين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة