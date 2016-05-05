الفالح : إعفاء أقارب شهداء الواجب من رسوم التسجيل والتصنيف المهني مدى الحياة

تضامناً مع شهداء الواجب، أعلن وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح عن اعفاء كافة اقارب شهداء الواجب من الدرجة الاولى من الممارسين الصحيين من رسوم تكاليف التسجيل والتصنيف المهني مدى الحياة تقديراً وعرفاناً بدور شهداء الواجب، مبيناً أن مجلس أمناء الهيئة أقر هذه الخطوة في اجتماع المجلس الأخير.

ونقل الفالح في كلمة له بعد رعايته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - للحفل الذي اقامته الهيئة مساء امس بمناسبة تخريج الدفعة التاسعة عشرة من الأطباء والصيادلة الذين حصلوا على شهادة الاختصاص السعودية، بالقاعة الكبرى في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض تحيات وتقدير وتهنئة خادم الحرمين الشريفين للخريجين واسرهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الجديدة.

ونوه الفالح بالدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقطاع الصحي، مبيناً أن رعايته للحفل تُعدُ تشريفاً لكل المنتمين للقطاع الصحي بشكل عام، وللهيئة السعودية للتخصصات الصحية بشكل خاص. وأثنى وزير الصحة على الخريجين البالغ عددهم ١٢٠٥من الأطبّاء والصيادلة بشهادات الاختصاص والدبلوم واجتيازهم ٩٧ برنامجا صحيا و٢٣ برنامج زمالة ليكونوا من فرسان رؤية المملكة 2030.

وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم استعرضت مسيرة الخريجين يتقدمهم ابناء شهداء الواجب ثم القى الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن بن اسعد عبده كلمة ثمن من خلالها رعاية الملك للحفل مؤكداً أن الرعاية الملكية الكريمة تحمل معانٍ ودلالاتٍ عميقةً وتجسد حرص القيادة على العناية بالعلم والعلماء، واستمراراً لدعم جهود الهيئة الرامية إلى بناء كوادر متمكنة وقادرة على العطاء والإبداع في القطاع الصحي وتأمين الرعاية الصحية الآمنة في بلادنا الغالية.

بعد ذلك كرم الفالح المتفوقين يتقدمهم ثلاثة من ابناء شهداء الواجب ثم القى الخريجون والخريجات القسم بعد ذلك التقطت الصور التذكارية للخريجين.

الفالح مكرماً إحدى الخريجات

وزير الصحة مكرماً المتميزين