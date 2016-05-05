محافظ دمياط: لا نية لنقل مدينة الأثاث.. وقريباً الإعلان عن بدء الحجز بها

أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط عدم صحة ما تردد حول نية المحافظة نقل مدينة الأثاث من موقعها المحدد بمنطقة شطا، والبالغ مساحته 331 فدان.

وقال المحافظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن " لقد تم البدء فعلياً فى إنشاء المدينة، خاصة ًمع تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء كامل الوزيرى مدير الهندسية بالبدء فى تنفيذ المشروع، وتم عقد اجتماع مع مدير الهيئة الهندسية ووزير الصناعة لبحث خطوات الإنشاء وتم تكليف الهيئة الهندسية بإنهاء المشروع خلال عامين، وبالفعل وصلت المعدات، وجارى تركيب كرفانات للمهندسين بأرض المشروع".

وأوضح المحافظ أنه يجرى التجهيز لبناء أول مصنع بالمشروع والذى يتم تصميمه من خلال أكبر شركة إنشاءات للصناعات الخفيفة، مشيراً إلى أن المصانع فى أرض المشروع ستكون بشكل واحد، وأن 99 % من أرض المشروع وما بها سيكون ملك لصغار الصناع.

وأضاف المحافظ، "قريباً سيتم الإعلان عن الحجز بالمدينة، فالأسبوع القادم سيتم وضع اللوحات الخاصة بالمشروع على الأرض، يعقب ذلك الإعلان عن بدء الحجز من خلال شروط سيتم الإعلان عنها، وذلك لحجز الورش والمصانع الصغيرة، حيث سيبلغ مساحة الورش الصغيرة من 100: 1000متر، وسيكون عددها 2500 ورشة ،وسيبلغ عدد المصانع الصغيرة 150 مصنع صغير بخلاف مصانع الورش المكملة لصناعة الأثاث، وطالب المحافظ بعدم الالتفات لأية شائعات بشان تأسيس مدينة الأثاث".

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