"الرى": إزالة 9 آلاف حالة تعدى على نهر النيل منذ يناير 2015

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إزالة 9 آلاف و546 حالة تعدى على نهر النيل منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل فى 5 يناير 2015، وتم تحرير 13 ألف و336 حالة، ليصل بذلك إجمالى المخالفات على النهر 50 ألف و399 حالة.

ووضعت وزارة الموارد المائية والرى جدول زمنى لإزالة كافة التعديات المقامة على نهر النيل، حيث سيتم تكثيف حملات الإزالات لكافة التعديات المقامة على نهر النيل والقضاء عليها فى نهاية عام 2017.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يتم التنسيق والتعاون بشكل متكامل بين وزارتى "الرى والداخلية"، لسرعة التصدى للمخالفات والتعديات بشكل فورى، مشيراً إلى أنه يتم إزالة التعديات على نفقة المتعدى، حيث سيتم شن حملة "كبرى" لإزالة التعديات على نهر النيل فى القاهرة الكبرى.

وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ "ممشى أهل مصر" فى المسافة الواقعة بين كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى الساحل بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لافتاً إلى أن وزارة الرى تساهم بنصف التكلفة وهناك مشاركة أيضاً من بعض البنوك الوطنية مثل البنك الأهلى المصرى، كما تم اختيار المنطقة المحصورة بين ماسبيرو وحتى كوبرى عباس كمرحلة أولى للمشروع بالمحافظة، وذلك ضمن مخطط تطوير القاهرة الخديوية.

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