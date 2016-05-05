الرؤية الوطنية طموحة وستحقق قفزات تنموية لمستقبل الوطن

أشاد عدد من المسؤولين ورجال أعمال بمنطقة حائل بالنظرة التنموية الطموحة لصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لخوض غمار مستقبل طموح يلبي كافة تنمية القطاعات ورفع مستوی العوائد اقتصادياً واجتماعياً نكون فيها ضمن الكبار عن جدارة وثبات وتحدٍ.

وأكد مدير عام التعليم بحائل د. يوسف الثويني أن موافقة مجلس الوزراء على البدء بتنفيذ رؤية "المملكة 2030" تأتي امتداداً للإصلاحات التي تنتهجها بلادنا لمواجهة المتغيرات العالمية، مضيفاً "يأتي التعليم كأحد القطاعات والمرتكزات الرئيسة "لرؤية المملكة 2030" بوصفه القطاع الأكبر والمؤثر في الاقتصاد للوصول لتنمية اقتصادية واجتماعية وتنظيمية تخدم المملكة حالياً، وتبني قاعدة صلبة لأجيال بلادنا القادمة".

كما أكد مدير عام مكتب العمل بحائل صالح الأحمري أن إقرار القيادة الرشيدة لرؤية المملكة المقبلة تعطينا بحول الله مؤشرات عالية بأننا مقبلون علی عمل وتنمية في كل القطاعات وهي بلا شك تؤكد حكمة وحنكة وعمل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الممنهج، وهذا القرار التاريخي يؤكد للجميع أن المملكة تسير في عهده الزاهر بخطى ثابتة، ورؤية ثاقبة.فيما أشار خالد النويصر مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بحائل، أن هذه الرؤية الوطنية الطموحة تجعلنا ان شاء الله نسير وفق حاضر جميل ومزدهر لمستقبل الوطن ومجالاته مما يساهم في تحقيق أهدافها في ظل قيادتها الحكيمة.

كما قدم سالم السبهان أحد المسؤولين بالمنطقة التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، بمناسبة إقرار رؤية "المملكة 2030"، مؤكداً أن هذه الرؤية سوف تعمل علی تعزيز كافة اتجاهات التنمية في مختلف المجالات التي تخدم الوطن والمواطن، وتعمل علی تنمية الاقتصاد وإعادة الهيكلة والشفافية والحوكمة ومؤشرات أداء قياس الجهات الحكومية والعبور نحو المستقبل برؤية طموحة تواكب نهضة وآمال هذا الوطن.