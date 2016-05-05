أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة تندد بـ"جرائم حرب" فى حلب السورية

Google+ Print
الأمم المتحدة تندد بـ"جرائم حرب" فى حلب السورية الأمم المتحدة تندد بـ"جرائم حرب" فى حلب السورية
حذر مسؤولان كبيران فى الأمم المتحدة أمس الأربعاء، من أن الهجمات ضد المستشفيات وعمليات الحصار التى أدت إلى مجاعات فى حلب فى شمال سوريا، تشكل جرائم حرب ويجب أن يساق مرتكبوها إلى العدالة.

وعقدت الدول الـ15 الأعضاء فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا لبحث الوضع فى حلب حيث تدور معارك ضارية بين قوات النظام والفصائل المقاتلة.

وتوصلت واشنطن وموسكو إلى اتفاق للعمل مع الاطراف على الارض لتوسيع وقف الاعمال القتالية فى سوريا بحيث يشمل مدينة حلب. وتستمر الهدنة يومين بدءا من الخميس.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفرى فيلتمان: "أريد أن أكون واضحا تماما مرة جديدة: الهجمات المتعمدة والمباشرة ضد المستشفيات هى جرائم حرب"، مضيفا: "استخدام التجويع كسلاح فى النزاع هو جريمة حرب".

ورأى فيلتمان، أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى أن تحقق فى جرائم حرب محتملة فى البلاد. وكانت الصين وروسيا أفشلتا محاولة مماثلة فى العام 2014.

من جهته، أدان رئيس العمليات الإنسانية فى الأمم المتحدة ستيفن أوبراين "الهجمات التى لا تغتفر، والمثيرة للقلق الشديد" على المؤسسات الطبية فى حلب.

وأكد أن على المسؤولين عن هذه الأعمال أن "يفهموا أن هذه الممارسات لا يمكن أن تنسى، ولن تنسى"، داعيا إلى تقديم الجناة للعدالة.

وأثار استهداف المستشفيات فى الأحياء الخاضعة لسيطرة والفصائل المقاتلة على حد سواء فى حلب، غضبا دوليا.

واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا النظام السورى بتأجيج العنف، فيما أشارت روسيا حليفة دمشق، إلى التأكيد على دور الجيش السورى فى مواجهة الجماعات "الإرهابية" فى حلب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان