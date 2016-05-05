الفائزون بالجائزة

أولاً: المعلم والمعلمة: إبراهيم سليمان الجبر من مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية، خزنة بدر المطيري من المدرسة الثانوية مقررات.

ثانياً: مدارس البنين: عبدالرحمن صالح السيف، عبدالعزيز عبدالله الحمين، معتق سلمان المعتق، عبدالرحمن عبدالعزيز الشتيلي، عبدالله محمد الظفيري، عبدالله محمد العمار، عبدالله أحمد الوليعي، عبدالله فهد الزنيدي، أحمد عبدالعزيز العمار، عزام عبدالرحمن الفالح.

ثالثاً: مدارس البنات: شذا عبدالعزيز العبدة، امتنان محمد الدويش، انتصار ناصر العضيب، شريفة سعيد المطيري، سارة صالح المنديل، نورة حمدان المطيري، سحر سليمان الطوالة، رغد عبدالله الرشيد، هناء محمد الدويش.

رابعاً: جامعة المجمعة للبنين: أسامة أحمد الخنيني، عبدالله حمود الفراج.

خامساً: كلية التربية للبنات: هلا عبدالله المعتق، تماضر علي الحمد، نورة عبدالله القشعمي.

سادساً: الكلية التقنية: راضي باجد الرخيمي، عبدالرحمن محمد المطيري، عمر فاروق زاهد.