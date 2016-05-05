ابن معمر: استضافة اسبانيا لجائزة الملك عبدالله للترجمة تؤكد انفتاحها على الثقافات وعالميتها

نوه المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر بالنجاح الكبير الذي تحقق لجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله - العالمية للترجمة منذ انطلاقها، في استقطاب خيرة المترجمين وكبريات المؤسسات العلمية والأكاديمية المعنية بالترجمة في العالم لتقديم أفضل الأعمال المترجمة في مجالات العلوم الإنسانية والتطبيقية من وإلى اللغة العربية ، ودعا المولى عزّ وجل أن يتغمد الملك عبدالله بن عبدالعزيز بواسع رحمته على ما قام به من أعمال خيرية ينتفع بها طلاب العلم والثقافة .

وعزا بن معمر نجاح الجائزة ، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، إلى إنها تلبي حاجة حقيقية لتنشيط حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها ومن اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، بعد سنوات طويلة من الضعف, وذلك من خلال دورها في تحفيز المترجمين أفرادًا أو مؤسسات على ترجمة أفضل الأعمال في مجال العلوم الإنسانية والتطبيقية، يضاف لذلك تنوع مجالات الجائزة وشموليتها لكافة فروع المعرفة، وتخصيص جائزة للمؤسسات ذات الجهد المتميز في مجال الترجمة.

ورفع بن معمر شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على دعمه للثقافة والمثقفين وحرصه ورعايته لكل ما يخدم العلم والثقافة ويعود بالنفع والفائدة على الأمتين العربية والإسلامية، وتحقق الفائدة من التواصل مع العالم لتبادل العلم والمعرفة .

وأكد ابن معمر أن استضافة مملكة اسبانيا لحفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة ، يأتي في إطار خطة الجائزة لدعم التجربة محلياً وعالمياً ، وذلك من خلال انفتاح الجائزة على كل الثقافات وتأكيد عالمية الجائزة، وسعيها لتحقيق التواصل المعرفي والثقافي، انطلاقًا من دور المملكة العربية السعودية الداعم لمثل هذه البرامج التي تعزز التواصل مع كافة الثقافات والحضارات، مبيناً أن قرار إقامة حفل تسليم الجائزة في مملكة اسبانيا للانفتاح على ثقافة عريقة في ظل ترحيب كبير من الجامعات والمراكز الأسبانية والنخب العلمية والفكرية في اسبانيا .

وعبر عن سعادته واعتزازه بتولي مكتبة الملك عبدالعزيز مسؤولية الإشراف على هذه الجائزة في جميع مراحلها، وصدارتها لعدد كبير من المشروعات والأنشطة الثقافية والعلمية التي تنفذها المكتبة في إطار رسالتها لنشر الثقافة والمعرفة.

كما صرح سعادة الدكتور سعيد السعيد أمين عام الجائزة : " أنه بالنظر إلى عدد الأعمال التي تقدمت للمنافسة على الجائزة منذ انطلاق دورتها الأولى، وحتى الدورة الثامنة وكذلك الأعمال الفائزة بها يتضح لنا بجلاء مؤشرات ودلائل نجاح الجائزة في تحقيق أهدافها وإثراء المكتبة العربية بعدد كبير من المراجع العلمية والنهوض بمستوى الترجمة من اللغة العربية وإليها وفق أسس مبنية على الأصالة والقيمة العلمية، حيث بلغ عدد الأعمال التي تم ترشيحها للجائزة منذ انطلاقها ما يزيد عن 1132 عملا قدمت بـ (39) لغة قدمت من 54 دولة بكافة جوانب المعرفة في العلوم الإنسانية والطبيعية.

وهو ما يعني أن الجائزة استطاعت خلال الدورات السابقة أن تفرض حضورها في صدارة جوائز الترجمة، مشيراً إلى أن هذا الاحتفال السنوي بتكريم الفائزين بالجائزة كل عام والتي تنقل بين عواصم العالم يؤكد الحرص على استثمار حفل تسليمها في اسبانيا أو غيرها من الدول في التعريف بالجائزة وأهدافها وشروط التقدم إليها، وذلك بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في جميع دول العالم وذلك من خلال دعوة عدد كبير من القائمين على الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمهتمين بالترجمة من اللغة العربية وإليها .

وفي ختام تصريحه عبر معالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة اسبانيا لما قام به سموه من دعم وتسهيل إقامة هذا الحفل.