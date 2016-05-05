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النقض تتسلم طعن المتهمين بقتل زعيم شيعة أبو النمرس لإلغاء سجنهم

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النقض تتسلم طعن المتهمين بقتل زعيم شيعة أبو النمرس لإلغاء سجنهم النقض تتسلم طعن المتهمين بقتل زعيم شيعة أبو النمرس لإلغاء سجنهم
تلقت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، الطعن المقدم من دفاع ٣ متهمين بالتورط فى قتل زعيم المذهب الشيعى فى "حسن شحاتة"، للمطالبة بإلغاء عقوبات السجن المشدد الصادرة ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتنة ابو النمرس".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم دبروا تجمهرا بقصد ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتلوا حسن محمد شحاتة، زعيم المذهب الشيعى فى مصر وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه بأن توجهوا إلى مكان تواجدهم وحاصروهم حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف وأجبروهم على الخروج ثم انهالوا عليهم ضرباً وطعناً فأحدثوا إصابتهم التى أودت بحياتهم.

إضافة إلى شروعهم فى قتل آخرين مع سبق الإصرار، ووضعوا النار عمداً فى مبانى مسكونة وأتلفوا أموالاً خاصة وحازوا أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف بدون ترخيص.

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مصر 365

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