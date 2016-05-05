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ضبط متهم فى 13 قضية و35 هارب من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

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ضبط متهم فى 13 قضية و35 هارب من تنفيذ أحكام بشمال سيناء ضبط متهم فى 13 قضية و35 هارب من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها فجر اليوم الخميس، عن ضبط "عبد اللطيف م س س"، والسابق اتهامه فى 13 قضية متنوعة "سرقات متنوعة ، مخدرات ، قتل خطأ، خيانة أمانة "، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 200 جرام .

وضبط " هادى س ع م"، وبحوزته قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 100 جرام.

وضبط 35 محكوما بينهم " محمد ش م خ" فى قضية مخدرات بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 10000 جنية ، وتمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا تموينية، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 31 مخالفة متنوعة ، و فى مجال جهود إدارة المرور،ضبط 52 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


>ضبط 18 مطلوبا أمنيا وشخصان يحملان الجنسية الفلسطينية بدون إقامة بالعريش

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مصر 365

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