ضبط متهم فى 13 قضية و35 هارب من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها فجر اليوم الخميس، عن ضبط "عبد اللطيف م س س"، والسابق اتهامه فى 13 قضية متنوعة "سرقات متنوعة ، مخدرات ، قتل خطأ، خيانة أمانة "، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 200 جرام .

وضبط " هادى س ع م"، وبحوزته قطعة بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 100 جرام.

وضبط 35 محكوما بينهم " محمد ش م خ" فى قضية مخدرات بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 10000 جنية ، وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا تموينية، كما تمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 31 مخالفة متنوعة ، و فى مجال جهود إدارة المرور،ضبط 52 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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