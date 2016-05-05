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خبر في الجول - عمر جابر في بازل بموافقة الزمالك ' تعرف على قيمة الصفقة '

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خبر في الجول - عمر جابر في بازل بموافقة الزمالك ' تعرف على قيمة الصفقة ' خبر في الجول - عمر جابر في بازل بموافقة الزمالك ' تعرف على قيمة الصفقة '

وافق نادي الزمالك على بيع لاعبه عمر جابر إلى نادي بازل السويسري بداية من الموسم المقبل بعد أن أبدى موافقته على عرض الأخير لضم المدافع الدولي الشاب.

وسيحصل الزمالك مقابل بيع عمر جابر لبازل على مليون و650 ألف يورو بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

كما تقرر إقامة مباراة ودية بين الزمالك وبازل السويسري.

يذكر أن خالد رفعت مدير التسويق بالزمالك قد تواجد بسويسرا لإتمام الصفقة بجانب يحيى علي وإبراهيم عزب وكلاء اللاعب.

خبر في الجول – مدير تسويق الزمالك في سويسرا.. وبازل يعتبر ضم عمر جابر "شبه محسوم"

عمر جابر أحد خريجي قطاع الناشئين بالزمالك وتم تصعيده للفريق الأول عام 2010 في عمر الـ18 مع حسام حسن المدير الفني للفريق آنذاك.

وحصل عمر جابر مع الزمالك على بطولة الدوري و3 بطولات كأس .

ويتبقى فقط التوقيع على العقود من قبل الزمالك واللاعب والإعلان الرسمي من قبل بازل السويسري.

النادي السويسري أبدى اهتماما أيضا بضم ظهير الزمالك الأيمن، كما يبدي أيضا اهتماما بضم لاعب أخر من الزمالك هو مصطفى فتحي. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد حدد مبدئيا بديل جابر، وهو ظهير إنبي الأيمن أحمد صبحي. (طالع التفاصيل)

مقال رأي .. استهدى بالله يا مرتضى!

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