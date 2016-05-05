بالفيديو - يول: سأواجه الزمالك ' نائمًا على المخدة ' .. بشرط

بدد مارتن يول المدير الفني للأهلي من أهمية مباراة الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري في حسم تتويج المارد الأحمر بلقب المسابقة.

وأوضح يول وجهة نظره في المؤتمر الصحفي عقب لقاء حرس الحدود: "أعتقد أن الأهلي يحتاج للفوز في 3 مباريات فقط لحسم الفوز بلقب الدوري".

وأضاف المدرب الهولندي: "وقتها من الممكن أن أخوض مباراتي الزمالك والإسماعيلي، وأنا نائمًا على مخدة".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 59 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الزمالك حامل لقب الدوري الموسم الماضي.

ويتبقى للأهلي 9 مباريات في الدوري أمام وادي دجلة، أسوان، الإنتاج الحربي، المقاولون العرب، المصري، الداخلية، الإسماعيلي والزمالك والاتحاد السكندري.

أما الزمالك يتبقى له الأهلي، غزل المحلة، بتروجت، الاتحاد، المقاصة، إنبي، المصري، سموحة، والمقاولون العرب.