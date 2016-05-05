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غالي مستمر في معسكر الأهلي رغم الغياب أمام دجلة

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غالي مستمر في معسكر الأهلي رغم الغياب أمام دجلة غالي مستمر في معسكر الأهلي رغم الغياب أمام دجلة

سيبقى حسام غالي قائد الأهلي في معسكر الفريق بالإسكندرية رغم غيابه عن لقاء وادي دجلة يوم السبت المقبل في الجولة 27 من الدوري المصري.

ويغيب غالي عن هذا اللقاء بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة حرس الحدود التي انتهت بفوز الفارس الأحمر 4-0 مساء السبت في ملعب "المكس".

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة: "غالي مستمر في المعسكر، لأنه قائد الفريق، بصرف النظر عن تطبيق أي لائحة فنية أو إدارية".

وأضاف عبر قناة "الحياة 2": "أحيي لاعبي الأهلي على الأداء القوي، لقد شعرت أن الفريق كامل العدد بسبب المجهود الكبير الذي بذلوه".

وواصل: "لا يوجد لدينا لاعب أساسي او احتياطي، بل نحتاج كل اللاعبين، والفريق الذي ينافس على بطولة، لا بد أن تكون كل عناصره جاهزة للمشاركة".

كما أشاد مدير الكرة أيضًا بمستوى اللاعبين الذين شاركوا بعد غياب مثل أحمد الشيخ ومتعب وعمرو السولية وسعد الدين سمير وحسين السيد.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الفريق تنتظره مباراة صعبة أمام وادي دجلة، لأنه فريق منظم، يضم تشكيلة مميزة وجهاز فني جيد للغاية.

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