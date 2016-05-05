أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى يكشف لـ في الجول تفاصيل حديثه مع عمر جابر بعد الموافقة على انتقاله لبازل

Google+ Print
مرتضى يكشف لـ في الجول تفاصيل حديثه مع عمر جابر بعد الموافقة على انتقاله لبازل مرتضى يكشف لـ في الجول تفاصيل حديثه مع عمر جابر بعد الموافقة على انتقاله لبازل

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن تفاصيل حديثه مع عمر جابر ظهير الفريق الذي ينضم إلى بازل السويسري خلال ساعات بعد الوصول لاتفاق مع النادي السويسري يوم الأربعاء.

خبر في الجول - عمر جابر في بازل بموافقة الزمالك "تعرف على قيمة الصفقة"

وقال مرتضى منصور في تصريحات لـFilGoal.com في الساعات الأولى من يوم الخميس: "وافقنا على كل تفاصيل الصفقة، ويتبقى فقط توقيع العقود".

وأضاف "اتصلت بعمر جابر هاتفيا منذ قليل وهنأته على احترافه، وأكدت له أن الزمالك لا يقف أمام أحلام لاعبيه".

وسيحصل الزمالك مقابل بيع عمر جابر لبازل على مليون و650 ألف يورو بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيع اللاعب في المستقبل، كما تقرر إقامة مباراة ودية بين الزمالك والفريق السويسري يعود ريعها للقلعة البيضاء، حسبما علم FilGoal.com.

وأتم مرتضى "قلت لعمر إن كل ما كان يؤخر احترافه حتى الآن هو أن النادي كان ينتظر العرض المناسب الذي يليق به وبالزمالك".

النادي السويسري يبدي أيضا اهتماما بضم لاعب أخر من الزمالك هو مصطفى فتحي. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد حدد مبدئيا بديل جابر، وهو ظهير إنبي الأيمن أحمد صبحي. (طالع التفاصيل)

طالع أيضا - مقال رأي .. استهدى بالله يا مرتضى!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع