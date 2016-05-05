مرتضى يكشف لـ في الجول تفاصيل حديثه مع عمر جابر بعد الموافقة على انتقاله لبازل

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عن تفاصيل حديثه مع عمر جابر ظهير الفريق الذي ينضم إلى بازل السويسري خلال ساعات بعد الوصول لاتفاق مع النادي السويسري يوم الأربعاء.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات لـFilGoal.com في الساعات الأولى من يوم الخميس: "وافقنا على كل تفاصيل الصفقة، ويتبقى فقط توقيع العقود".

وأضاف "اتصلت بعمر جابر هاتفيا منذ قليل وهنأته على احترافه، وأكدت له أن الزمالك لا يقف أمام أحلام لاعبيه".

وسيحصل الزمالك مقابل بيع عمر جابر لبازل على مليون و650 ألف يورو بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيع اللاعب في المستقبل، كما تقرر إقامة مباراة ودية بين الزمالك والفريق السويسري يعود ريعها للقلعة البيضاء، حسبما علم FilGoal.com.

وأتم مرتضى "قلت لعمر إن كل ما كان يؤخر احترافه حتى الآن هو أن النادي كان ينتظر العرض المناسب الذي يليق به وبالزمالك".

النادي السويسري يبدي أيضا اهتماما بضم لاعب أخر من الزمالك هو مصطفى فتحي. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد حدد مبدئيا بديل جابر، وهو ظهير إنبي الأيمن أحمد صبحي. (طالع التفاصيل)

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