حرم أمير الرياض ترعى تخريج أول دفعة من طالبات الجامعة الإلكترونية

أشادت صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود بالدور الكبير الذي تقوم به الجامعة السعودية الإلكترونية في إتاحة الفرصة للطالبات والأمهات بالدراسة عن بعد وإتمامهن للتعليم الأكاديمي، مشيرة إلى أن نجاح الجامعة هو نجاح خريجاتها في سوق العمل وهو المتوقع من خريجات الجامعة. جاءت كلمة سموها خلال رعايتها مساء أمس الأربعاء لحفل تخريج الدفعة الأولى لـ 26 طالبة ماجستير و136 طالبة بكالوريوس وذلك في قاعة الملك سلمان بمقر وزارة التعليم.

وأوضحت المشرفة العامة بالجامعة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز الفدّا أن الجامعة أنشئت لتعتمد أسلوباً مميزاً يقوم على التعليم المدمج من التعليم المباشر والتعلم عن بعد باستخدام تقنيات متطورة تهدف لتوفير تعليم مميّز وتأهيل عصري لشرائحَ متنوّعة من المجتمعِ وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية والتي تسهم في كفاءةِ إنتاجية مؤسسات التعليم العالي.

وبينت الفدا بأن الجامعة تحتفل بنتاجِ عمل أربع سنوات لأربعِ كليات في عشَرة فروعٍ في مناطق مختلفة من المملكة، وتحتفل بالقفزات العلمية والإدارية المساندة التي حققتها في سنوات التأسيس، وبكونها رائدة في مجال اختصاصها.

وفي الختام كرمت سمو راعية الحفل بمعية المشرفة على الجامعة الطالبات المتفوقات وعددهن (16) من مرحلة البكالوريوس و(19) من الماجستير، ثم تسلّمت سموها درعًا تقديريًا بهذه المناسبة.

يذكر أن الجامعة أنشئت بناء على الأمر السامي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – في شعبان 1432 هـ وتقدم التعليم العالي والتعليم مدى الحياة وتتفرع لعشرة فروع في مناطق المملكة (الجوف، تبوك، جازان، عسير، الرياض، جدة، المدينة المنورة، الطائف، الدمام، الأحساء، القصيم)، وتقدم الجامعة درجات علمية في عدد من البرامج المتوائمة مع احتياجات سوق العمل في التخصصات (كلية العلوم المالية والإدارية، كلية الحوسبة والمعلوماتية، كلية العلوم الصحية) لدرجة البكالوريوس، وثلاث برامج للماجستير بالتعاون مع جامعة ولاية كولورادو الأمريكية في (إدارة الأعمال، أمن المعلومات، إدارة الرعاية الصحية).