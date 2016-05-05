مبنى جديد لسفارة بوركينا فاسو في الرياض

افتتح فخامة الرئيس روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينافاسو، مساء أمس، مبنى سفارة بلاده الجديد في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني. وتجول فخامته داخل المبنى، واطلع على مرافق السفارة وملاحقها.

بعد ذلك شاهد رئيس جمهورية بوركينافاسو والحضور عرضاً مرئياً للتجهيزات داخل مكاتب السفارة، والمباني الملحقة بالمبنى الجديد.

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني، وسفير بوركينا فاسو لدى المملكة مانسا أونتانا، وعدد من سفراء الدول الشقيقة، إلى جانب الوفد المرافق للرئيس البوركينا فاسو، وأعضاء السفارة ومنسوبيها.