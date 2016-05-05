خادم الحرمين يؤكد على أهمية الاهتمام بالتاريخ الحافل بالإنجازات وإطلاع الأجيال على ماضي الآباء

كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في دورتها الثانية، وبجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية في دورتها السادسة لعامي 1436 / 1437هـ، والمقدمتين من دارة الملك عبدالعزيز.

جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس، المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف د. فهد بن عبدالله السماري، والفائزين بالجائزتين في دوريتهما الحاليتين.

وقد هنأ خادم الحرمين الشريفين الفائزين بالجائزتين، مشيداً بجهودهم العلمية لخدمة تاريخ المملكة والجزيرة العربية.

وأكد - حفظه الله - أهمية العناية والاهتمام بالتاريخ واطلاع الأجيال على ماضي الآباء والأجداد والتاريخ الحافل بالإنجازات، ودورهم في وضع الأسس المتينة لهذه البلاد القائمة على كتاب الله وسنة نبيه.

من جانبه ألقى د. فهد السماري كلمة رفع فيها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اهتمامه ودعمه - أيده الله - غير المحدود لدارة الملك عبدالعزيز حتى أصبحت منارة ومرجعاً لتاريخ المملكة والجزيرة العربية، مبيناً ما شهدته الجائزتان من حراك علمي وتنافس شريف ودورهما في تحفيز المؤرخين والباحثين بالبحث والدراسة في تاريخ المملكة والجزيرة العربية وتوثيقه وإبرازه لأبناء الوطن والمهتمين من أرجاء المعمورة.

بعد ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - بتسليم الفائزين شهاداتهم، حيث فاز بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب كل من الشيخ محمد بن ناصر العبودي، ود. عبدالرحمن بن سليمان المزيني، ود. راشد بن سعد القحطاني، وعوض علي السبالي الزهراني، ود. إبراهيم بن علي الدغيري، وصالح بن مده الجدعاني، ومشاعة بنت جهيم العتيبي.

كما فاز بجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات وبحوث وتاريخ الجزيرة العربية، كل من د. إسماعيل بن محمد البشري، ود. سليمان بن عبدالرحمن الذييب، ود. خالد بن حمود السعدون، ود. عبدالعزيز بن راشد السنيدي، ود. الجوهرة بنت عبدالعزيز السعدون، ود. بدرية بنت عبدالعزيز البصيري، وريما بنت صالح القرناس، ورشا بنت إبراهيم الفواز.

ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر الاستقبال وتكريم الفائزين، وزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

خادم الحرمين خلال لقائه د. فهد السماري والفائزين بالجائزتين

خادم الحرمين ملقياً كلمته

.. ويكرم الفائزين بالجائزتين

الملك سلمان يطلع على إحدى الدراسات لأحد الفائزين

د. عادل الطريفي وعادل الجبير حضرا الاستقبال والتكريم