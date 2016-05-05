ولي العهد رعى عرض قوات الأمن الخاصة العسكري ودفع بخريجي عدد من الدورات لميادين الشرف

طيران أمني مزود بأقوى وأدق أنواع الأسلحة وطيارون يمتلكون المهارات الفائقة في المراوغة والمواجهة، يقابلها على الأرض رجال أرسى من الجبال في مواجهة العدو وآليات وعربات متطورة، يهابها من تسول له نفسه زعزعة الأمن والأمان لخير الأوطان.

بعزم وحزم وفخر واعتزاز صفق وشجع ولي العهد رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله – عصر أمس لأسود الأمن الأشاوس وهم يجرون عدة فرضيات في مواجهة الإرهاب ومعتنقيه، والذين أثبتوا من خلالها أنهم اليد العليا في هذه المواجهة.

العتيبي: واكبنا التطورات وجاهزون لتنفيذ المهام الأمنية دفاعاً عن الوطن ومقدساته

جميع الاحتمالات التي قد تستغل من قبل عناصر الفتنة تدرب منسوبو قوات الأمن الخاصة على مواجهتها في جميع التضاريس والميادين والبنايات والعربات والقطارات، ليثبتوا أن فنون القتال في مناهجهم المهنية والعلمية تمثل قاعدة صلبة تتطور مع تطور الأحداث، بدعم دائم يدعم من قبل سمو ولي العهد الذي يؤازر أبناءه البواسل ويشد من عزمهم الذي لا يلين في مواجهة أعداء الدين والوطن.

وكان الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز قد رعى العرض العسكري لوحدات قوات الأمن الخاصة والتطبيقات التكتيكية وتخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي رقم (45) ودورة الصاعقة رقم (10) ذات المراحل الأربع وعدد من الدورات التخصصية لوحدات قوات الأمن الخاصة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل بميدان العرض العسكري بمدينة الأمير نايف الأمنية بطريق صلبوخ قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي، ونائب قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبدالله بن محمد الثمالي وكبار قادة وحدات قوات الأمن الخاصة.

وفور وصول سمو ولي العهد يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز عُزف السلام الملكي، ثم صافح سموه عدداً من كبار ضباط قوات الأمن الخاصة.

ورحب قائد قوات الأمن الخاصة اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي في كلمة بسمو ولي العهد - حفظه الله -، وقال "إن التطورات والمتغيرات التي تجتاح عالمنا المعاصر وما أفرزته من تحديات ومستجدات أمنية تتطلب منا مضاعفة الجهود وانتهاج الأساليب الحديثة والمتطورة في التخطيط والتدريب والتركيز على العنصر البشري تأهيلاً وتدريباً ليكون العمل الأمني مواكباً لتطوير العصر وقادراً على مواجهة التحديات والتعامل معها بكفاءة عالية".

وبين اللواء العتيبي أن قوات الأمن الخاصة سعت في ظل التوجيهات والدعم غير المحدود من سمو ولي العهد - حفظه الله - إلى تكامل المدخلات التدريبية كأساس للوصول إلى تدريب ذوي كفاءة عالية ومخرجات أمنية متميزة تواكب التطورات المعاصرة والمتسارعه وتجمع بين العلم والمعرفة والمهارة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية التي يحتاج لها رجل القوات الخاصة التي تسير وفق خطط وبرامج محددة تستشرف المستقبل وتوظف الإمكانات المادية والبشرية والاستفادة من التقنيات الحديثة والعمل على تكاملها وفق أعلى المعايير لتحقيق المزيد من الاحترافية القتالية.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة جاهزية القوات لتنفيذ أي مهام أمنية تكلف بها في أي موقع من أرجاء الوطن ومقدرتها على التعامل مع مختلف الأحداث والأزمات مهما كان نوعها بكل كفاءة واقتدار وحرفية عالية في الأداء والتنفيذ دفاعاً عن الوطن ومقدساته وحفاظاً على مقدراته ومكتسباته.

وأبان أن ما ينفذ من تطبيقات وتدريبات تمثل أنموذجاً للعملية التدريبية لمختلف الوحدات التي تركز على تنمية القدرات والمهارات القتالية لمنسوبيها بما يتوافق مع مهام وواجبات القوات التي تتمثل في مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وحماية الشخصيات المهمة والقتال في المناطق المبنية والتعامل مع المتفجرات وكيفية إبطال مفعول العبوات الإرهابية وتنفيذ المهام والعمليات الخاطفة السريعة، لافتاً الانتباه إلى أن النجاح الذي تشهده قوات الأمن الخاصة جاء بتوفيق الله ثم بدعم القيادة الرشيدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله حتى أصبحت تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.

عقب ذلك ألقى الطالب عبدالعزيز بن صالح القرني كلمة الخريجين عبر فيها عن سروره وزملائه بتشريف سمو ولي العهد للحفل، معربين عن فخرهم واعتزازهم بانضمامهم إلى إخوانهم رجال الأمن واستعدادهم لبذل أرواحهم للدفاع عن مليكهم ووطنهم بعدما أمضوا فترة تجاوزت عاماً دراسياً تلقوا خلالها العلم والتدريبات والمهارات القتالية على يد العديد من المدربين أصحاب الكفاءات العالية، موصياً نفسه وزملائه بطاعة الله والإخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهود في التأهيل والتدريب.

بعد ذلك استأذن قائد العرض العسكري النقيب يزيد الخميس سمو ولي العهد ببدء العرض العسكري، حيث تقدم العرض تشكيلات الطلبة ثم الآليات انتهاء بالطائرات.

ثم شاهد سمو ولي العهد والحضور عدداً من الفرضيات كفرضية اقتحام مبنى في منطقة جبلية وعرة بواسطة الإنزال المظلي ، وفرضية اعتراض موكب شخصية مهمة، وفرضية اقتحام قطار مختطف مع تطبيق بعض المهارات التكتيكية الخاصة، بالإضافة إلى فرضية أمن وحماية شخصية مهمة منقولة بالطائرة العمودية، و فرضية تعبوية مشتركة لوحدات القوات.

إثر ذلك شاهد سمو ولي العهد عدداً من التطبيقات التي نفذها فريق الاشتباك والقتال العنيف .

عقب ذلك أدت مجموعة من صقور قوات الأمن الخاصة - جناح القفز الحر - مهارة القفز المظلي الحر. ثم استعرض عدد من الطلاب الخريجين مهارات الدفاع عن النفس باستخدام السلاح.

عقب ذلك أدى الطلاب الخريجون نشيد قوات الأمن الخاصة. بعد ذلك أدى الخريجون القسم ثم أعلنت النتائج وتشرف أوائل الخريجين والمتفوقين باستلام شهاداتهم من سمو ولي العهد، كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من قائد قوات الأمن الخاصة.

سموه وقف على جاهزية قوات الأمن الخاصة

الأمير محمد بن نايف مكرماً المتميزين

####من فرضية حماية الشخصيات

####أبطالنا جاهزون في جميع الظروف

قوات الأمن الخاصة استعرضت آلياتها المتطورة