برج الثور حظك اليوم الخميس 5 /5/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> تشعر باستقرار لحد كبير فى العمل مما يعطيك المزيد من الحماس والطاقة من أجل انجاز مهام جديدة، هناك فرصة كبيرة فى الطريق إليك فعليك أن تستفيد بها ولا تتجاهلها فهو الوقت المناسب لتحقيق أحلامك "المهنية". على الصعيد العاطفي:

> تعيش حالة من الرومانسية هذه الفترة و هى التى تعطيك طاقة ايجابية و تجعلك تفكر " بره الصندوق" فى كل أمروك الحياتيه ، شريكك يحاول مشاركتك فى أدق تفاصيل حياتك ، فعليك أن تقوم أنت بنفس المشاركة و دعمه بطرق عدة لأنه يستحق ذلك. برج الثور على الصعيد الصحي:

> تحتاج لفترة من الراحة و الهدوء و الاهتمام بنفسك بقدر كبير فهذا سيعود بشكل ايجابى على حالتك الصحية و المزاجية. توقعات علماء الفلك لبرج الثور

> يتوقع علما الفلك لمواليد برج الثور أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الاخبار الجيدة التى ستغير حياتك و تجعلك أكثر تفاؤلا ، وعن الحالة المادية فهى ستتحسن لحد كبير .

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شبكةعيونالإخبارية

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