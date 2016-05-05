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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 5/5/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 5/5/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 5/5/2016
على الصعيد المهني:
>تعانى من حالة توتر شديد على الصعيد العملى فلا تتعامل بحده مع من حولك و حاول الخروج من هذه الحالة و البعد تماما عن الطاقة السلبية فى أسرع وقت حتى لا تتأثر أيامك القادمة بذلك فهى سحابة سوداء وستنتهى.

على الصعيد العاطفي:
>عن حياة مواليد برج الجوزاء العاطفية فهى تتميز بهدوء شديد وحالة رومانسية واضحة، فعليك أن تستغلها وتذهب مع شريكك لنزهه أو أجازة قصيرة لتستمتعا معا بأجواء مميزة.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية جيدة ، لكن لا تعتمد على ذلك ، و عليك أن تقوم بعمل فحوصات دوريه.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>يتوقع علماء الفلك أنك تركز فى المجال العملى فقط و لا تفكر فى التجديد و ترفيه و هو الامر الذى يعرضك لضغط عصبى شديد ، فحاول تعلم مهارات يدوية أو لغوية جديدة.
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مصر 365

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