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برج الحمل حظك اليوم الخميس 5/5/2016

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 5/5/2016 برج الحمل حظك اليوم الخميس 5/5/2016
برج الحمل على الصعيد المهني:
>ثقتك فى نفسك الزائدة بمجال العمل قد تتحول لحالة من الغرور، أنت قادر على تحقيق أحلامك و آمالك لكن علين أن تسير بخطوات ثابتة حتى لا تتأثر خططك المقبلة .

على الصعيد العاطفي:
>بالنسبة لحياة مواليد برج الحمل العاطفية فهى متوترة للغاية ، فحاول أن تركز فى تجديد طريقتك و خطتك الرومانسية مع شريكك حتى لا يصاب بالملل ، فعليك أن تقترح عليه ان تتناولا عشاء رومانسى معا بأحدى المطاعم من اجل كسر الروتين بينكما.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
>وضعك الصحى مستقر جدا، وعليك الالتزام بتناول الاغذية الصحية من أجل تجنب أى توتر فى الجهاز الهضمى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
>يتوقع علماء الفلك أن ليدك قدرة و حماس شديدين يجعلوك تحقق ما تحلم به، عليك الاهتمام بالتواصل مع أصدقائك وأفراد أسرتك وإعطائهم جزءا من وقتك.
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مصر 365

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