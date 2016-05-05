برج الحوت حظك اليوم الخميس 5/5/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:>تبدأ فى اتباع استراتيجيتة جديدة فى العمل، وتشعر بأنك تتقدم ببطىء، لا تقلق واستمر على هذا النحو، فالتسرع سيتسبب فى خسارتك لمزايا كثيرة ولا داعى منه فى هذه الفترة.

على الصعيد العاطفي:

>تلتقى حبيب قديم من الماضى، وتسترجعا ذكريات الطفولة والشباب، استمتع بأوقاتك ولا تشغل بالك بمن لا يهتم بك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>صحتك البدنية فى أحسن حال، واظب على ممارسة التمارين الرياضية، حتى تحافظ على بنيتك الجسمانية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>يتوقع العلماء لمواليد برج الحوت اليوم الخميس الموافق 5 مايو 2015، الحصول على مكسب مالى كبير وتحقيق إنجاز فى العمل، تفائل فهذا اليوم سيحمل لك أخبار جيدة.

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