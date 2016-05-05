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برج الدلو حظك اليوم الخميس 5/5/2016

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برج الدلو حظك اليوم الخميس 5/5/2016 برج الدلو حظك اليوم الخميس 5/5/2016
على الصعيد المهني:
>تتلقى مكافأة بعد طول انتظار فى العمل، ويقوم مديرك بالإشادة بك بسبب تفوقك وتميزك عن الآخرين، لا تخذل ثقة الآخرين بك واستمتع بجمال هذه اللحظة.

على الصعيد العاطفي:
>تفترق عن حبيبك لأسباب مالية، حاول أن تأخذ منه فرصة ثانية وأقنعه بأن مستقبلك فى العمل سيضمن لكما حياة زوجية سعيدة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
>صحتك البدنية تعانى من بعض الإرهاق، بسبب إفراطك فى العمل، وإثقالك على نفسك بالواجبات والأعمال الشاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>يتوقع العلماء لمواليد برج الدلو اليوم الخميس الموافق 5 مايو 2015، الحصول على مكافأة والشعور بالإرهاق صحياً بسبب كثرة الأعمال.

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مصر 365

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