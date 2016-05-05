برج الدلو حظك اليوم الخميس 5/5/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:>تتلقى مكافأة بعد طول انتظار فى العمل، ويقوم مديرك بالإشادة بك بسبب تفوقك وتميزك عن الآخرين، لا تخذل ثقة الآخرين بك واستمتع بجمال هذه اللحظة.

على الصعيد العاطفي:

>تفترق عن حبيبك لأسباب مالية، حاول أن تأخذ منه فرصة ثانية وأقنعه بأن مستقبلك فى العمل سيضمن لكما حياة زوجية سعيدة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>صحتك البدنية تعانى من بعض الإرهاق، بسبب إفراطك فى العمل، وإثقالك على نفسك بالواجبات والأعمال الشاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>يتوقع العلماء لمواليد برج الدلو اليوم الخميس الموافق 5 مايو 2015، الحصول على مكافأة والشعور بالإرهاق صحياً بسبب كثرة الأعمال.