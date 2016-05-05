أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العذراء حظك اليوم الخميس 5/5/2016

Google+ Print
برج العذراء حظك اليوم الخميس 5/5/2016 برج العذراء حظك اليوم الخميس 5/5/2016
على الصعيد المهني:
>تعانى بعض المشاكل النفسية التى تؤثر على قدرتك على العمل حاول أن تستفيد من تجاربك السابقة لتكون قادرًا على التعامل مع هذه الأزمة بسهولة تامة فأنت لديك كنز من المعرفة القديمة فى الماضى وتحتاج فقط لتطبيقها.

على الصعيد العاطفي:
>حركة الكواكب اليوم تجعلك أكثر رومانسية وعاطفية ورغم أنك فى الفترة الماضية كنت تتشدق بالكثير من الكلام عن الحب إلا أنك الآن فقط على استعداد لتلبية متطلبات الحب الحقيقية.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
>انقطعت لفترة طويلة عن تدريبات اللياقة الخاصة بك ولكنك قريب من العودة للمسار الصحيح ولن تتجاهل صحتك كثيرًا لأن هذا سيكلفك الكثير.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>اليوم تحتاج للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، حاول أن تبتعد عن التمسك بالمألوف وابحث عن المغامرة والإثارة فقد تمنحك تجربة جديدة تغير حياتك للأبد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى