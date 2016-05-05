برج العقرب حظك اليوم الخميس 5 مايو

برج العقرب على الصعيد المهنى..>أوضاعك فى العمل ستتحسن كثيراً، أعلم أن العمل الفردى لن يجعلك تحقق الكثير من النجاحات التى ترغب فى تحقيقها خلال الأيام المقبلة، عالج الأخطاء التى ارتكبتها فى الماضى، واستمثر كل الفرص التى أمامك الآن.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

>عليك الآن أن ترى حبيبك على حقيقته، أخلع النظارة الوردية، وتعامل مع الأمور بطريقة أكثر جدية من الذى يحدث الآن، ادرس الحبيب واستمع إليه ولا تجعل الوقت يمر دون أن تتحدثوا سوياً بشأن كل الأمور التى أزعجتكما مؤخرا.

على الصعيد الصحى..

>ربما أنت بحاجة الآن إلى الاهتمام بصحتك من جديد، ومراجعة كافة النصائح التى أوصاك بها الأطباء، عليك كذلك أن تعيد ترتيب حياتك بما يتناسب مع وضعك الصحى الحالى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، أما فيما يخص العمل فهناك وضع جديد سيكون هو أحد الاخبار السعيدة عليك.

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