أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الخميس 5 مايو

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الخميس 5 مايو برج العقرب حظك اليوم الخميس 5 مايو
على الصعيد المهنى..
>أوضاعك فى العمل ستتحسن كثيراً، أعلم أن العمل الفردى لن يجعلك تحقق الكثير من النجاحات التى ترغب فى تحقيقها خلال الأيام المقبلة، عالج الأخطاء التى ارتكبتها فى الماضى، واستمثر كل الفرص التى أمامك الآن.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..
>عليك الآن أن ترى حبيبك على حقيقته، أخلع النظارة الوردية، وتعامل مع الأمور بطريقة أكثر جدية من الذى يحدث الآن، ادرس الحبيب واستمع إليه ولا تجعل الوقت يمر دون أن تتحدثوا سوياً بشأن كل الأمور التى أزعجتكما مؤخرا.

على الصعيد الصحى..
>ربما أنت بحاجة الآن إلى الاهتمام بصحتك من جديد، ومراجعة كافة النصائح التى أوصاك بها الأطباء، عليك كذلك أن تعيد ترتيب حياتك بما يتناسب مع وضعك الصحى الحالى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، أما فيما يخص العمل فهناك وضع جديد سيكون هو أحد الاخبار السعيدة عليك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى