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برج الميزان حظك اليوم الخميس 5 مايو

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 5 مايو برج الميزان حظك اليوم الخميس 5 مايو

برج الميزان على الصعيد المهنى..
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هناك الكثير من فرص العمل بإنتظارك، فكر جيداً ورتب أمورك ولا تندفع، فهناك أوضاع كثيرة يجب أن تعيد ترتيبها من جديد، حتى لا تخسر وضعك الحالى كذلك، أهتم بكل التفاصيل التى سبق وأن أزعجتك ولا تبحث فى أمور قديمة، فقط عليك أن تراعى الأولويات.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..
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الوقت مناسب لقضاء بعض الوقت مع الحبيب، عليك أن تبحث فى كيفية إدارة العلاقة بينكما فى الفترة المقبلة، كذلك عليك أن تحاول اكتشاف الشريك وتعود للاهتمام به حتى لا يشعر بالتجاهل.

على الصعيد الصحى..
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الآن وليس غداً التفكير فى الذهاب إلى طبيب يساعدك فى العلاج، والتخلص من كافة التفاصيل التى كان لها تأثير سئ على صحتك، كذلك يفضل اتباع نظام غذائى صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات وتحديداً على مستوى العمل والصحة، وكذلك يفضل أن تراعى كافة الأمور التى تعارضت فى الفترة الماضية، وتبحث عن حلول لكل الأزمات.
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مصر 365

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