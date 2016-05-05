حظك اليوم برج الجدى الخميس 2016/5/5

حظك اليوم لبرج الجدى:
>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:
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ما زال أبناء هذا البرج يتعرضون لبعض المشاكل التى قد تقلل من حماستهم بالنسبة لمستوى عملهم، لذلك يجب أن يقفوا وقفة مع انفسهم حتى يحسموا الأمور ويتأكدوا من قدرتهم على العودة مرة أخرى بنفس المستوى الذى كانوا عليه.
حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:
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الحب سيكون أهم الأشياء التى ستزيل عنهم همومهم وستشعرهم بالراحة النفسية، بل سيساعدهم على تخطى هذه المراحل الصعبة من حياتهم.
حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:
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يجب أن يكونوا أكثر حذراً ولا يستهترون بإرشادات الطبيب وتعليماته، حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :
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ما زال ابناء هذا البرج يتعرضون لبعض المشاكل التى قد تقلل من حماستهم بالنسبة لمستوى عملهم، لذلك يجب أن يقفوا وقفة مع انفسهم حتى يحسموا الأمور ويتأكدوا من قدرتهم على العودة مرة أخرى.
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شبكةعيونالإخبارية
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