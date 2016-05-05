أخبار عاجلة

الأخبار - وزير الداخلية يعقد إجتماع مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية في أعقاب التفجير -
الأخبار - نادي قضاة مجلس الدولة ينعي شهداء مصر ببالغ الحزن والغضب -
عاجل: أول تنظيم مسلح يتبنى تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية الذي خلف أكثر من 150 ما بين قتيل وجريح -
الأخبار - قام وفد نيابة أمن الدولة بأخذ الكاميرات المثبته حول المحال المنتشرة بمحيط كنيسة مارجرجس -
الأخبار - الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو مجلس الدفاع الوطني للإنعقاد اليوم -
الأخبار - وزير الداخلية يوجه بفتح عيادات مستشفى الشرطة بالغربية لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمصابين -
الأخبار - وزير العدل يكلف فريقاً من الأطباء الشرعيين للتوجه لمستشفيات طنطا لتوقيع الكشف على المصابين -
الأخبار - العميد / خالد عكاشة : هناك تخطيط محكم من قبل هذه الجماعة الإنتحارية الإرهابية -
الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 2016/5/5

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 2016/5/5 حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 2016/5/5

لبرج السرطان :
>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:
>

أخبار سعيدة ستدق على أبواب هذا البرج، فالأمل والتفاؤل سيملئ حياتهم ولا مكان للتشاؤم لأن هذه الفترة ستكون من أعظم أيامهم خاصة على مستوى حياتهم العملية.

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:
>

يجب أن يحافظوا ويحرصوا على حب حياتهم أكثر من ذلك، ولا يدعوا للمشاكل أى فرصة حتى تظهر بينهما أو تفرق وتشتت شملهم، فكل هذه المشاكل ربما تكون أمور عابرة وستمر مرور الكرام.

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحى:
>

لا داعى للقلق فسيتخلصون من مشاكلهم عن قريب وسيشعرون أن أمورهم الصحية تتحسن كثيراً

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :
>

أخبار سعيدة ستدق على أبواب هذا البرج، فالأمل والتفاؤل سيملئ حياتهم ولا مكان للتشاؤم لأن هذه الفترة ستكون من أعظم أيامهم خاصة على مستوى حياتهم العملية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى