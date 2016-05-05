حظك اليوم برج السرطان ليوم الخميس 2016/5/5

حظك اليوم لبرج السرطان :
>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:
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أخبار سعيدة ستدق على أبواب هذا البرج، فالأمل والتفاؤل سيملئ حياتهم ولا مكان للتشاؤم لأن هذه الفترة ستكون من أعظم أيامهم خاصة على مستوى حياتهم العملية.
حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:
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يجب أن يحافظوا ويحرصوا على حب حياتهم أكثر من ذلك، ولا يدعوا للمشاكل أى فرصة حتى تظهر بينهما أو تفرق وتشتت شملهم، فكل هذه المشاكل ربما تكون أمور عابرة وستمر مرور الكرام.
حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحى:
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لا داعى للقلق فسيتخلصون من مشاكلهم عن قريب وسيشعرون أن أمورهم الصحية تتحسن كثيراً
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :
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أخبار سعيدة ستدق على أبواب هذا البرج، فالأمل والتفاؤل سيملئ حياتهم ولا مكان للتشاؤم لأن هذه الفترة ستكون من أعظم أيامهم خاصة على مستوى حياتهم العملية.
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شبكةعيونالإخبارية
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