توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 5 مايو 2016

برج الأسد حظك اليوم الخميس 5/5/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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برج الثور حظك اليوم الخميس 5 /5/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 5/5/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 5/5/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

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بانتظارك تغييرات قوية على الجبهة المهنية فإذا كنت تفكر فى تغيير عملك مثلاً فمن المرجح أنك ستتخذ هذه الخطوة بشكل نهائى اليوم، وسيكون أمامك بعض المخاطر لكنك لن تضعها فى الحسبان وستنفذ ما رغبت به طويلاً.تتعرض لبعض الضغوط من المحيطين بك على صعيد العلاقة العاطفية وهو ما يجعل علاقتك تتدهور لذا حاول أن تفهم وتستوعب ما يحدث وستكافأ بشعور جارف بالامتنان والحنان منه فى النهايةهناك الكثير من الأخبار الجيدة المتعلقة بحالتك الصحية اليوم، وكذلك المتعلقة بصحة شخص قريب منك كأحد أفراد أسرتك أو صديق مقرب كانت تراودك مخاوف بشأن حالته الصحية ستهدأ اليوم.تتمتع اليوم بقوة لا يستهان بها وستتمكن من إنجاز أشياء كنت تحاول إنجازها من فترة طويلة ولم تنجح فى ذلك ولكن اليوم لا أحد يستطيع أن يمنعك عن عمل ما تريده.تشعر باستقرار لحد كبير فى العمل مما يعطيك المزيد من الحماس و الطاقة من أجل انجاز مهام جديدة ، هناك فرصة كبيرة فى الطريق إليك فعليك أن تستفيد بها و لا تتجاهلها فهو الوقت المناسب لتحقيق أحلامك "المهنية".تعيش حالة من الرومانسية هذه الفترة و هى التى تعطيك طاقة ايجابية و تجعلك تفكر " بره الصندوق" فى كل أمروك الحياتيه ، شريكك يحاول مشاركتك فى أدق تفاصيل حياتك ، فعليك أن تقوم انت بنفس المشاركة و دعمه بطرق عدة لأنه يستحق ذلك .تحتاج لفترة من الراحة والهدوء والاهتمام بنفسك بقدر كبير فهذا سيعود بشكل إيجابى على حالتك الصحية والمزاجية.يتوقع علما الفلك لمواليد برج الثور أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الأخبار الجيدة التى ستغير حياتك وتجعلك أكثر تفاؤلا، وعن الحالة المادية فهى ستتحسن لحد كبير.تعانى من حالة توتر شديد على الصعيد العملى فلا تتعامل بحده مع من حولك و حاول الخروج من هذه الحالة و البعد تماما عن الطاقة السلبية فى أسرع وقت حتى لا تتأثر أيامك القادمة بذلك فهى سحابة سوداء وستنتهى.عن حياة مواليد برج الجوزاء العاطفية فهى تتميز بهدوء شديد و حالة رومانسية واضحة، فعليك أن تستغلها وتذهب مع شريكك لنزهه أو أجازة قصيرة لتستمتعا معا بأجواء مميزة.الحالة الصحية جيدة، لكن لا تعتمد على ذلك، وعليك أن تقوم بعمل فحوصات دورية.يتوقع علماء الفلك أنك تركز فى المجال العملى فقط و لا تفكر فى التجديد و ترفيه و هو الامر الذى يعرضك لضغط عصبى شديد ، فحاول تعلم مهارات يدوية أو لغوية جديدة .ثقتك فى نفسك الزائدة بمجال العمل قد تتحول لحالة من الغرور ، انت قادر على تحقيق أحلامك و آمالك لكن علين أن تسير بخطوات ثابتة حتى لا تتأثر خططك المقبلة .

على الصعيد العاطفي:

>بالنسبة لحياة مواليد برج الحمل العاطفية فهى متوترة للغاية ، فحاول أن تركز فى تجديد طريقتك و خطتك الرومانسية مع شريكك حتى لا يصاب بالملل ، فعليك أن تقترح عليه ان تتناولا عشاء رومانسى معا بأحدى المطاعم من اجل كسر الروتين بينكما.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>وضعك الصحى مستقر جدا، وعليك الالتزام بتناول الاغذية الصحية من أجل تجنب أى توتر فى الجهاز الهضمى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

>يتوقع علماء الفلك أن ليدك قدرة و حماس شديدين يجعلوك تحقق ما تحلم به، عليك الاهتمام بالتواصل مع اصدقائك و افراد اسرتك وإعطائهم جزءا من وقتك.

برج الحوت حظك اليوم الخميس 5 /5/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

>تبدأ فى اتباع استراتيجيتة جديدة فى العمل، وتشعر بأنك تتقدم ببطىء، لا تقلق واستمر على هذا النحو، فالتسرع سيتسبب فى خسارتك لمزايا كثيرة ولا داعى منه فى هذه الفترة.

على الصعيد العاطفي:

>تلتقى حبيب قديم من الماضى، وتسترجعا ذكريات الطفولة والشباب، استمتع بأوقاتك ولا تشغل بالك بمن لا يهتم بك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

>صحتك البدنية فى أحسن حال، واظب على ممارسة التمارين الرياضية، حتى تحافظ على بنيتك الجسمانية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :

>يتوقع العلماء لمواليد برج الحوت اليوم الخميس الموافق 5 مايو 2015، الحصول على مكسب مالى كبير وتحقيق إنجاز فى العمل، تفائل فهذا اليوم سيحمل لك أخبار جيدة.

برج الدلو حظك اليوم الخميس 5 /5/2016

>برج الدلو على الصعيد المهني:

>تتلقى مكافأة بعد طول انتظار فى العمل، ويقوم مديرك بالإشادة بك بسبب تفوقك وتميزك عن الآخرين، لا تخذل ثقة الآخرين بك واستمتع بجمال هذه اللحظة.

على الصعيد العاطفي:

>تفترق عن حبيبك لأسباب مالية، حاول أن تأخذ منه فرصة ثانية وأقنعه بأن مستقبلك فى العمل سيضمن لكما حياة زوجية سعيدة.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

>صحتك البدنية تعانى من بعض الإرهاق، بسبب إفراطك فى العمل، وإثقالك على نفسك بالواجبات والأعمال الشاقة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>يتوقع العلماء لمواليد برج الدلو اليوم الخميس الموافق 5 مايو 2015، الحصول على مكافأة والشعور بالإرهاق صحياً بسبب كثرة الأعمال

برج العذراء حظك اليوم الخميس 5 /5/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:

>تعانى بعض المشاكل النفسية التى تؤثر على قدرتك على العمل حاول أن تستفيد من تجاربك السابقة لتكون قادرًا على التعامل مع هذه الأزمة بسهولة تامة فأنت لديك كنز من المعرفة القديمة فى الماضى وتحتاج فقط لتطبيقها.

على الصعيد العاطفي:

>حركة الكواكب اليوم تجعلك أكثر رومانسية وعاطفية ورغم أنك فى الفترة الماضية كنت تتشدق بالكثير من الكلام عن الحب إلا أنك الآن فقط على استعداد لتلبية متطلبات الحب الحقيقية.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>انقطعت لفترة طويلة عن تدريبات اللياقة الخاصة بك ولكنك قريب من العودة للمسار الصحيح ولن تتجاهل صحتك كثيرًا لأن هذا سيكلفك الكثير.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>اليوم تحتاج للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، حاول أن تبتعد عن التمسك بالمألوف وابحث عن المغامرة والإثارة فقد تمنحك تجربة جديدة تغير حياتك للأبد.

برج العقرب حظك اليوم الخميس 5 مايو

>برج العقرب على الصعيد المهنى..

>أوضاعك فى العمل ستتحسن كثيراً، أعلم أن العمل الفردى لن يجعلك تحقق الكثير من النجاحات التى ترغب فى تحقيقها خلال الأيام المقبلة، عالج الأخطاء التى ارتكبتها فى الماضى، واستمثر كل الفرص التى أمامك الآن.

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

>عليك الآن أن ترى حبيبك على حقيقته، أخلع النظارة الوردية، وتعامل مع الأمور بطريقة أكثر جدية من الذى يحدث الآن، ادرس الحبيب واستمع إليه ولا تجعل الوقت يمر دون أن تتحدثوا سوياً بشأن كل الأمور التى أزعجتكما مؤخراً.,

على الصعيد الصحى..

>ربما أنت بحاجة الآن إلى الاهتمام بصحتك من جديد، ومراجعة كافة النصائح التى أوصاك بها الأطباء، عليك كذلك أن تعيد ترتيب حياتك بما يتناسب مع وضعك الصحى الحالى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات، أما فيما يخص العمل فهناك وضع جديد سيكون هو أحد الاخبار السعيدة عليك

برج القوس حظك اليوم الخميس 5 /5/2016

>برج القوس على الصعيد المهني:

>تعانى بسبب ضغينة زملائك فى العمل وحقدهم من تفوقك، لا تنظر تحت قدميك، واستمر فى النجاح مهما حاول الأخرون هزيمتك

على الصعيد العاطفي:

>يقف إلى جوارك حبيب مخلص، ويعاونك على تحمل أعباء الحياة وغدر البشر، تلقى الحب بصدر رحب، وأعمل على مكافأته على إخلاصه الكبير لك

برج القوس على الصعيد الصحي:

>صحتك البدنية جيدة ولكن صحتك الذهنية مشوشة قليلا، حاول التخلص من الأفكار السلبية حتى لا يصبك الاكتئاب.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

>يتوقع العلماء لمواليد برج القوس اليوم الخميس الموافق 5 مايو 2015، الحصول على فرصة ثانية فى الحياة، وتلقى الغدر من زملائك فى العمل

حظك اليوم الجدى الخميس 2016/5/5

>حظك اليوم لبرج الجدى :

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

>ما زال أبناء هذا البرج يتعرضون لبعض المشاكل التى قد تقلل من حماستهم بالنسبة لمستوى عملهم، لذلك يجب أن يقفوا وقفة مع أنفسهم حتى يحسموا الأمور ويتأكدوا من قدرتهم على العودة مرة أخرى بنفس المستوى الذى كانوا عليه.

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

>الحب سيكون أهم الأشياء التى ستزيل عنهم همومهم وستشعرهم بالراحة النفسية، بل سيساعدهم على تخطى هذه المراحل الصعبة من حياتهم.

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

>يجب أن يكونوا أكثر حذراً ولا يستهترون بإرشادات الطبيب وتعليماته، حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>ما زال أبناء هذا البرج يتعرضون لبعض المشاكل التى قد تقلل من حماستهم بالنسبة لمستوى عملهم، لذلك يجب أن يقفوا وقفة مع أنفسهم حتى يحسموا الأمور ويتأكدوا من قدرتهم على العودة مرة أخرى.

حظك اليوم السرطان ليوم الخميس 2016/5/5

>حظك اليوم لبرج السرطان :

>حظك لبرج السرطان على الصعيد المهني:

>أخبار سعيدة ستدق على أبواب هذا البرج، فالأمل والتفاؤل سيملئ حياتهم ولا مكان للتشاؤم لأن هذه الفترة ستكون من أعظم أيامهم خاصة على مستوى حياتهم العملية.

حظك لبرج السرطان على الصعيد العاطفى:

>يجب أن يحافظوا ويحرصوا على حب حياتهم أكثر من ذلك، ولا يدعوا للمشاكل أى فرصة حتى تظهر بينهما أو تفرق وتشتت شملهم، فكل هذه المشاكل ربما تكون أمور عابرة وستمر مرور الكرام.

حظك لبرج السرطان على الصعيد الصحى:

>لا داعى للقلق فسيتخلصون من مشاكلهم عن قريب وسيشعرون أن أمورهم الصحية تتحسن كثيراً.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>أخبار سعيدة ستدق على أبواب هذا البرج، فالأمل والتفاؤل سيملئ حياتهم ولا مكان للتشاؤم لأن هذه الفترة ستكون من أعظم أيامهم خاصة على مستوى حياتهم العملية.

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