أعراض اضطراب الغدة الدرقية.. أبرزها الاكتئاب وصعوبة التركيز

1- التعب والإرهاق

2- الاكتئاب

3- صعوبة فى التركيز

>الغدة الدرقية هى غدة على شكل فراشة فى الرقبة، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على مجموعة كبيرة من وظائف الجسم، و35% من السيدات يعانون من اضطراب الغدة الدرقية. وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، عن أعراض الغدة الدرقية، وتشمل:>الشعور بالتعب وعدم وجود الطاقة من المشاكل المرتبطة بالكثير من الظروف، لكنهم يرتبطون بقوة مع قصور الغدة الدرقية ، فإذا كنت لا تزال متعباً فى الصباح أو كل يوم بعد ليلة من النوم كاملة، فإن هذا دليل على أن هناك إضطراب فى الغدة الدرقية.>الشعور بالاكتئاب أو الحزن يمكن أيضا أن يكون من أعراض قصور الغدة الدرقية، حيث إن إنتاج القليل جدا من هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يكون لها تأثير على مستويات السيروتونين فى الدماغ وهو الهرمون المسئول عن السعادة والمزاج.>يمكن أن يكون سبب الصعوبة فى التركيز هو الحرمان من النوم أو الشيخوخة، ولكن الأداء الإدراكى يمكن أن يتأثر باضطراب الغدة الدرقية.

وأوضح الباحثون أن فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب صعوبة فى التركيز وقد يسبب النسيان، لافتين إلى أن الكثير من النساء يعتقدن أنها مجرد شىء يأتى جنبا إلى جنب مع انقطاع الطمث بينما هو فى الحقيقة علامة على وجود مشكلة فى الغدة الدرقية.

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