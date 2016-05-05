يحيى قلاش: اقتحام "الصحفيين" كان مبيتاً.. ولا حوار مع صانع الأزمة

نفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، تلقيه أى اتصالات من وزير الداخلية، مضيفاً: " كيف أجلس معه لحل الأزمة وهو الذى ارتكبها.. هل يعقل أن يفعلها ويحلها الأمن!..لا يمكن الحوار مع الأمن صانع الأزمة".

وقال "قلاش" فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن اقتحام نقابة الصحفيين كان متعمداً وبنية مبيتة، مشدداً على ضرورة اجتياز الازمة بحوار حقيقى بعيداً عن إنكار ما حدث.

وأكد أن اقتحام النقابة سابقة لم تحدث فى تاريخ نقابة الصحفيين ولم يكن لها أى مبرر.

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